Stars Béla Klentze: Er hatte mal was mit Miley Cyrus

Miley Cyrus - Marc Jacob NYFW event on February 12, 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:40 Uhr

Béla Klentze soll angeblich mal eine Affäre mit Miley Cyrus gehabt haben.

Das zumindest erzählte der Schauspieler nun in der Reality-Sendung ‚Forsthaus Rampensau Germany‘, in der er seit dem 30. November in der zweiten Staffel zu sehen ist. In der dritten Folge plauderte er nun pikant aus den Nähkästchen: Er soll in der Vergangenheit eine Affäre mit Miley Cyrus gehabt haben.

Wie, wann und wo der deutsche Schauspieler die Hollywood-Ikone kennenlernte, will er nicht verraten. Er fügt lediglich hinzu: „Ich will das eigentlich nicht weiter ausführen, aber ich war danach dann auch mit ihr befreundet. Wir haben dann auch miteinander Zeit verbracht und so.“ Zwischen den Stars soll ein Verhältnis und später also eine Freundschaft entstanden sein. Viel mehr verrät Béla über Miley nicht, außer: „Sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie ist aber auch super crazy. Wenn wir shoppen waren, das war geisteskrank.“

Ob Béla Klentze hier die Wahrheit sagt, oder für die TV-Kameras ein wenig flunkert, weiß wohl nur er selbst – und Miley. Als sein Team-Kollege, Schauspieler Marvin Linke, aber andeutet, er könne ja auch eine solche Geschichte erzählen, um sich interessant zu machen, damit das Team nicht aus der Show gewählt wird, betont Béla: „Nein, du darfst hier nur die Wahrheit erzählen.“ Na, wenn er das sagt…