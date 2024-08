Ehekrise mit Jennifer Lopez Ben Affleck: Ex-Frau Jennifer Garner besuchte ihn zum Geburtstag

Ben Affleck feierte am 15. August seinen 52. Geburtstag. (sv/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 10:38 Uhr

Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen vor der Scheidung stehen. Seinen Geburtstag verbrachte er nun offenbar mit Ex-Frau Jennifer Garner, während seine Noch-Ehefrau auf Instagram an ihren eigenen Ehrentag vor wenigen Wochen erinnert.

Ben Affleck (52) hat seinen Geburtstag offenbar mit seiner Ex-Frau verbracht. Wie "Page Six" berichtet, wurde Jennifer Garner (52) am Donnerstag (15. August) gesichtet, wie sie bei Afflecks Miethaus in Brentwood in Kalifornien vorbeischaute. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Schauspielerin aus einem Auto steigt.

Das Ex-Paar, das sich 2018 scheiden ließ, scheint sich weiterhin gut zu verstehen und zusammen die gemeinsamen Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12) großzuziehen.

Jennifer Lopez erinnert an eigenen Geburtstag

Afflecks Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) erinnert derweil an ihren eigenen Ehrentag. An seinem 52. Geburtstag postete sie auf Instagram eine Reihe Bilder, die offenbar an ihrem eigenen Geburtstag vor wenigen Wochen entstanden sind. Auf den Fotos trägt sie dasselbe Kleid wie in einem Clip, den sie zu ihrem Ehrentag postete. Von ihrem Ehemann fehlte bei den Feierlichkeiten im Juli, zu denen auch eine "Bridgerton"-Party gehörte, jede Spur.

Seit Monaten soll es in der Ehe von Ben Affleck und Jennifer Lopez kriseln. Vergangenes Wochenende soll Lopez einem Bericht des "People"-Magazins zufolge Affleck in Brentwood besucht haben. Allerdings war der Grund offenbar nicht ihr Partner, sondern dessen Sohn Samuel, den Lopez kurz zuvor zum Shoppen in ein Einkaufszentrum begleitet haben soll. Sie habe ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern, wie Insider dem Magazin berichteten.

Gerüchten zufolge soll die gemeinsame Villa der beiden zum Verkauf stehen und die Scheidungspapiere bereits fertig, jedoch noch nicht eingereicht sein. Affleck und Lopez waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar. 2021 kamen sie wieder zusammen und heirateten ein Jahr später.