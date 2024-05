Co-Star verrät Ben Affleck sprach in „Atlas“ Sätze für Jennifer Lopez ein

Ben Affleck unterstütze Jennifer Lopez bei "Atlas". (eyn/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 12:23 Uhr

Aktuell ranken sich viele Gerüchte um ein Ehe-Aus bei Jennifer Lopez und Ben Affleck. Bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Atlas" soll ihr Ehemann die Schauspielerin aber noch tatkräftig unterstützt haben.

Ben Affleck (51) hat seinen Teil zu den Dreharbeiten von Jennifer Lopez' (54) Film "Atlas" beigetragen. In dem Science-Fiction-Film, der ab sofort auf Netflix zum Streaming bereitsteht, spielt seine Ehefrau die Datenanalystin Atlas Shepherd. Smith, der Roboter an ihrer Seite, wird im Film von Gregory James Cohan (41) gesprochen – aber beim Dreh übernahm Affleck diese Rolle. "Ab und zu hat Ben den Text von Smith vorgelesen", verriet Lopez' Co-Star Sterling K. Brown (48) jetzt in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift "Entertainment Weekly".

Video News

Mit der Stimme ihres Ehemanns habe Jennifer Lopez ihre Rolle, die viel mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hat, besser spielen können. "Ich glaube, das frisch verheiratete Paar, das immer noch sehr verliebt ist – sie wollte einfach seine Stimme hören. Und so waren manchmal die Reaktionen, die man von ihr bekam, weil sie die Stimme ihres Ehemanns hörte", führte Brown aus.

Krisengerüchte bei J.Lo und Affleck

Sterling K. Browns Erzählung über eine glückliche Ehe der beiden Schauspieler kommt inmitten von heftigen Krisengerüchten. In den vergangenen Wochen waren gemeinsame Auftritte des Ehepaars selten geworden. Auch die "Atlas"-Premiere besuchte Lopez allein. Von einem Reporter mit den Spekulationen konfrontiert, ließ sich die Musikerin nur zu einem Satz hinreißen: "Du weißt es besser". Das zeigt ein Video auf der Instagram-Seite der spanisch-amerikanischen TV-Show "El Gordo y la Flaca" vom 23. Mai.

Ben Affleck und Jennifer Lopez bescherten Hollywood 2021 das Liebescomeback des Jahres. Nachdem die beiden zwischen 2002 und 2004 schon einmal liiert und sogar verlobt waren, fanden sie medienwirksam wieder zusammen. 2022 läuteten die Hochzeitsglocken.