Stars Ben Affleck verbrachte Thanksgiving mit seiner Ex-Frau

Ben Affleck - AVALON - 16 April 2025 - The Accountant 2 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2025, 12:00 Uhr

Ben Affleck hat Thanksgiving mit seiner Ex-Frau verbracht.

Der 53-jährige Schauspieler und seine Mutter schlossen sich Jennifer Garner an – mit der Ben drei Kinder hat: Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13) – und feierten den Feiertag in ihrem Haus in Los Angeles. Ein Insider sagte dem ‚PEOPLE‘-Magazin: „Genau wie letztes Jahr hat Jen Thanksgiving bei sich zu Hause ausgerichtet. Ben und seine Mutter kamen dazu. Jen macht immer etwas ganz Besonderes. Sie ist eine großartige Köchin. Sie liebt es auch, ihre ganze Familie um sich zu haben. Ben ist in ihrem Haus immer willkommen.“ Das Ex-Paar verstehe sich demnach gut und unterstütze sich gegenseitig. Obwohl es einige Jahre gedauert habe, seien die beiden heute gute Freunde, die vor allem um das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder besorgt sind.

Auch Jennifers Freund John Miller unterstützt diese Freundschaft. Der Insider verriet weiter: „Er ist unglaublich geduldig und hat viel Verständnis für ihre Familienorientierung. Er ist ein großartiger Kerl und behandelt Jen sehr gut. Sie liebt es, mit ihm zusammen zu sein.“ Ben sprach bereits früher über seine gute Beziehung zu der ebenfalls 53-jährigen Jennifer: „Ich könnte nicht stolzer auf meine Kinder sein. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. [Violet] kommt ganz nach ihrer Mutter. Sie ist außergewöhnlich. Und ich habe großes Glück, dass ich eine tolle Partnerin habe und wir großartige Kinder bekommen haben. Sie sind die Freude meines Lebens und ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Und das macht mich jeden Tag froh.“