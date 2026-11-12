Stars Ben Stiller über Robert De Niro: ‚Für mich ist er immer noch einfach Bob‘

Ben Stiller - CinemaCon 2026 - Universal Pictures and Focus Features Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 11:00 Uhr

Ben Stiller spricht über Robert De Niro und findet nur lobende Worte.

Hollywood-Star Robert De Niro steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht.

Doch trotz seines Alters und seiner beeindruckenden Karriere hat er für seinen Schauspielkollegen Ben Stiller nichts von seiner jugendlichen Energie eingebüßt. Der 60-Jährige schwärmt von seinem langjährigen Freund, mit dem er nach mehr als 25 Jahren erneut für einen Film der erfolgreichen ‚Meine Braut, ihr Vater und ich‘-Reihe vor der Kamera steht.

Die erste gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Schauspieler liegt bereits 26 Jahre zurück. Damals drehten sie die Komödie ‚Meine Braut, ihr Vater und ich‘, in der De Niro als misstrauischer Schwiegervater Jack Byrnes für zahlreiche unangenehme Situationen sorgte. Nun treffen sie für den vierten Teil der Reihe mit dem Titel ‚Focker-in-Law‘ wieder aufeinander. Im Gespräch mit ‚Extra‘ fand Stiller besonders herzliche Worte für seinen Kollegen. „Wenn ich Bob anschaue, sehe ich einen unglaublich lebendigen und jungen Menschen. Er ist wirklich immer noch einfach Bob“, sagte der Schauspieler. De Niro sei ein liebenswerter und loyaler Freund, der den Menschen, die ihm nahestehen, viel gebe. „Er ist ein großzügiger Mensch. Es gibt viele Leute, für die er solche Gefühle hat. Ich bin einfach froh, diese Verbindung zu ihm zu haben, und freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe.“

Auch privat hat der mittlerweile 83-jährige Schauspieler einiges zu organisieren. De Niro ist Vater von sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Seine jüngste Tochter Gia ist erst drei Jahre alt und stammt aus seiner Beziehung mit Tiffany Chen. Wie er Beruf und Kleinkindbetreuung unter einen Hut bringt, verriet er bereits im Gespräch mit ‚E! News‘. „Sie ist großartig! Sie war auch ein paar Mal am Set von ‚Zero Day‘, den ich im vergangenen Jahr gedreht habe. Irgendwie bekommt man das schon hin“, erzählte er. Manchmal begleite ihn seine Tochter gemeinsam mit seiner Partnerin zur Arbeit. Außerdem sei er dankbar, einen Wohnwagen am Set zur Verfügung zu haben. De Niro bemühe sich, allen seinen Kindern gerecht zu werden, auch wenn das angesichts ihrer unterschiedlichen Lebensphasen nicht immer einfach sei. Gegenüber dem Magazin der ‚Sunday Times‘ erklärte er: „Oh Gott, jedes meiner Kinder würde darauf eine andere Antwort geben. Familie ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht tun. Ich hoffe, dass sie glücklich sein werden.“ Besonders viel bedeute es ihm, wenn seine gesamte Familie zusammenkomme. Auch gemeinsame Urlaube genieße er sehr. Gegenüber ‚People‘ sagte der Schauspieler: „Dass sie alle zusammen sein können, bedeutet mir alles.“

Der neue Film knüpft an die Geschichte der bisherigen Komödien an. Im Mittelpunkt steht diesmal Henry, der erwachsene Sohn von Greg Focker (Ben Stiller) und Pam (Teri Polo). Gespielt von Skyler Gisondo, möchte er seiner Freundin Olivia Jones (Ariana Grande) einen Heiratsantrag machen. Die selbstbewusste Lebensberaterin und ehemalige FBI-Geiselverhandlerin dürfte allerdings für einige Überraschungen sorgen. Der erste Film aus dem Jahr 2000 spielte weltweit mehr als 330 Millionen Dollar ein. Es folgten 2004 ‚Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich‘ mit Barbra Streisand und Dustin Hoffman sowie 2010 ‚Meine Frau, unsere Kinder und ich‘.