Stars Ariana Grande trauert um ihren Hund Coco: ‚Ich werde dich jeden Tag vermissen‘

Ariana Grande - ONE USE - dog Coco - Oct 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 10:00 Uhr

Ariana Grande trauert um ihren Hund Coco: 'Ich werde dich jeden Tag vermissen'.

Ariana Grande muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre geliebte Hündin Coco ist im Alter von 17 Jahren gestorben.

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin nahm in den sozialen Medien Abschied von ihrem langjährigen tierischen Begleiter und teilte emotionale Worte mit ihren Fans. Auf Instagram veröffentlichte Ariana eine Reihe von Fotos, die Coco zeigen. Dazu schrieb sie: „Liebste, wundervollste und schönste Coco … Ich bin so stolz auf dich. Danke für deine Liebe und dafür, dass du diesen Planeten mehr als 17 wunderbare Jahre lang mit deiner Anwesenheit bereichert hast.“

Die Sängerin des Hits ‚Into You‘ machte deutlich, wie sehr ihr die Hündin fehlen wird. „Du machst jeden Ort, an den du kommst, zu einem schöneren Platz. Ich werde dich jeden Tag vermissen und dich für immer in meinem Herzen tragen. Ich liebe dich so sehr, mein süßes Mädchen.“

Coco spielte schon früh eine besondere Rolle in Arianas Leben. In ihrem allerersten Musik-Vlog auf YouTube führte die Sängerin sogar ihr Debüt-„Interview“ mit der Hündin. Später bekam Coco einen eigenen X-Account unter dem Namen MissCocoGrande. Der letzte Beitrag auf dem Profil stammt vom 18. April 2012. Damals hatte Arianas Bruder Frankie Grande (43) mit der Hündin gespielt. In dem Post hieß es: „Bester Tag aller Zeiten! Retweet: Ein freundliches morgendliches Ringwurfspiel mit der einzigartigen @misscocogrande!“

Coco prägte auch Arianas lebenslanges Engagement für den Tierschutz. In einem Interview mit ‚Billboard‘ erklärte die Sängerin 2015: „Ich habe angefangen, mich für die Rettung von Hunden einzusetzen, weil ich Tiere einfach liebe. Hunde sind die harmlosesten und süßesten Wesen der Welt. Sie schenken einem nichts als bedingungslose Liebe – und genau diese Liebe haben sie auch verdient.“ Im Laufe der Jahre nahm Ariana mehrere Hunde bei sich auf. Dazu gehört Toulouse, ein Beagle-Chihuahua-Mischling, den sie 2013 adoptierte. Der Vierbeiner war bereits in mehreren Musikvideos zu sehen, wirkte in einer Werbekampagne für Coach mit und schaffte es sogar auf das Cover der ‚Vogue‘.

Außerdem kümmerte sich die Sängerin um Myron, einen Pitbull-Mischling, der ursprünglich ihrem verstorbenen Ex-Freund, dem Rapper Mac Miller, gehörte. Nach dessen tragischem Tod im Jahr 2018 nahm Ariana den Hund offiziell bei sich auf. Als Zeichen ihrer Verbundenheit ließ sie sich sogar seinen Namen auf den Fuß tätowieren. Auch ein ungewöhnliches Haustier gehörte zeitweise zu Arianas Familie: 2018 adoptierten der Popstar und ihr damaliger Verlobter Pete Davidson (32) ein kleines Hängebauchschwein namens Piggy Smallz. Das Schwein diente als emotionales Unterstützungstier und hatte sogar einen Auftritt im Musikvideo zu Arianas Song ‚Breathin‘. Cocos Tod ist für Ariana nun ein schmerzlicher Abschied von einer treuen Wegbegleiterin, die sie über viele Jahre begleitet und ihre Liebe zu Tieren nachhaltig geprägt hat.