Für ihren Fußball-Podcast „Beste Unterhaltung“: Toni und Felix Kroos erhalten „1Live Krone“

Vor über vier Jahren starteten Toni und Felix Kroos ihren Podcast. (paf/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 12:53 Uhr

Die Brüder Toni und Felix Kroos werden für ihren Podcast "Einfach mal Luppen" mit einer "1Live Krone" geehrt. Das Duo gewinnt in der Kategorie "Beste Unterhaltung".

Die Brüder Toni (34) und Felix Kroos (33) erhalten für ihren beliebten Fußball-Podcast "Einfach mal Luppen" eine "1Live Krone". Laut Pressemitteilung werden sie bei der Award-Show in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet. Der Preis wird ihnen am 5. Dezember in Bielefeld überreicht.

"Wir lieben unseren Podcast"

Seit Mai 2020 sprechen Toni und Felix Kroos in dem Podcast über ihre Erlebnisse als Fußballer und Fußballtrainer, teilen jedoch auch Geschichten aus ihrem Privatleben. Regelmäßig laden sie zudem prominente Gäste wie Jürgen Klopp (57) oder Dirk Nowitzki (46) ein. "Mit einer gehörigen Portion Humor und einem tiefen Einblick in die Sport- und Unterhaltungskultur schaffen die beiden es, ihre Hörerinnen und Hörer zum Schmunzeln zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen", heißt es in der Begründung.

Toni Kroos, der nach der diesjährigen Europameisterschaft seine Profikarriere beendet hat, bedankt sich für die Auszeichnung in einem kurzen Statement. "Wir lieben unseren Podcast 'Einfach mal Luppen', unsere wöchentlichen Gespräche und die regelmäßigen Fußball-Reportagen sehr. Und noch mehr, dass wir damit mittlerweile eine so große und treue Hörerschaft erreichen." Wie der Bruder des Ex-Nationalspielers ergänzte, habe das Geschwisterpaar nicht mit der Auszeichnung gerechnet. Für Felix Kroos sei es schön zu sehen, dass ihre Fangemeinde genauso viel Freude wie sie an dem Projekt habe.

Preis geht zum zweiten Jahr in Folge an ein Geschwister-Duo

Bereits im Vorjahr erhielten zwei Brüder den Preis für die "Beste Unterhaltung": Tom (35) und Bill Kaulitz (35) wurden für ihren Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Show stehen aber vor allem die Musikpreise wie "Bester Song" und "Bester Künstler" oder "Beste Künstlerin".

Durch die 25. "1 Live Krone" führt 2024 die Moderatorin Jeannine Michaelsen (42). Die Award-Show wird am 5. Dezember ab 20:15 im WDR, in der ARD Mediathek sowie auf dem Radiosender und der Webseite von 1Live übertragen.