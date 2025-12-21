Musik Beyoncé: So schwer hatte sie es zu Beginn ihrer Tour-Karriere

Beyoncé - NRG Stadium - NFL Halftime Show - December 25th 2024 - Alex Slitz - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 10:57 Uhr

Die Sängerin ist heute einer der größten Musik-Stars der Welt - doch auch sie fing klein an.

Beyoncé hat an die „jahrzehntelangen Kämpfe mit Konzertveranstaltern“ erinnert, die sie durchstehen musste, bevor sie Stadien ausverkaufte.

Die ‚Cowboy Carter‘-Tour der Sängerin wurde zur umsatzstärksten Solo-Tour des Jahres 2025 gekürt. Die 32 Shows spielten rund 407,6 Millionen Dollar ein. Beyoncé bezeichnete die Konzertreihe als ein „Zeugnis“ ihrer Beständigkeit und Hingabe. „Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr ohne Unterbrechung auf Tour. Ich habe mir mein Vermächtnis langsam, Stein für Stein, aufgebaut“, erklärte das ehemalige Destiny’s Child-Mitglied gegenüber ‚Pollstar‘. „Diese Show ist ein Beweis für die Kraft von Beständigkeit und für die Hingabe, die man in jedes Handwerk steckt.“

Beyoncé habe früh gelernt, in sich selbst zu investieren. „Mit jeder Tour habe ich weiter aufgebaut. Bei der ersten ‚Destiny’s Child‘-Tour mit Wyclef Jean waren wir in einem Minivan unterwegs. Bei einer späteren Tour Ende der 90er-Jahre haben wir uns bei Regen in einem matschigen Zelt umgezogen, weil es keine richtigen Umkleiden gab, und wir entwarfen unsere eigenen Outfits, weil Designer es nicht taten“, schilderte die ‚Texas Hold ’Em‘-Interpretin.

Später hätten sie es geschafft, mit einer kleinen Band zu touren. Dann seien noch Tänzer dazugekommen. „Schließlich verkaufte ich als Solokünstlerin meine erste Arena aus. Und dann die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen mit den Veranstaltern, um sie davon zu überzeugen, dass eine R B-Künstlerin ein Stadion füllen kann“, enthüllte die Musikerin.

Beyoncé betonte, sie wolle weiterhin fokussiert an ihrer Vision festhalten und hoffe, dass ihre Konzerte das Publikum „belebt und inspiriert“ zurücklassen. „Ich habe weiter in mich selbst investiert und bin der Vision treu geblieben. Ich bin meinen Fans unendlich dankbar, die Teil meiner Reise waren“, erklärte sie.

Die ‚Cowboy Carter‘-Tour, die als eine Art Residency in neun Städten stattfand und insgesamt 1,6 Millionen Besucher anzog, ist zudem die umsatzstärkste Country-Tour aller Zeiten. Das Ergebnis markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in Beyoncés Tourkarriere und reiht sie in eine kleine Gruppe von Künstlern mit mehreren Tourneen ein, die die Marke von 400 Millionen Dollar überschritten haben.