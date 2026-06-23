Stars Beyoncé erklärt Jay-Zs emotionale Haarverwandlung

Beyoncé and Jay-Z attend the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 14:00 Uhr

Beyoncé erklärt Jay-Zs emotionale Haarverwandlung.

Beyoncé hat verraten, warum ihr Ehemann Jay-Z nach acht Jahren seine Dreadlocks abgelegt hat.

In einem auf YouTube veröffentlichten Video sprach die Sängerin über die persönliche Bedeutung der Verwandlung. Der Rapper präsentierte seine neue Afrofrisur erstmals bei einem Festivalauftritt in Philadelphia im Mai. Laut Beyoncé wollte Jay-Z mit dem neuen Look seinem verstorbenen Vater Adnis Reeves Tribut zollen: „Jay sagte mir vor einigen Monaten, dass er seine Dreadlocks für den Auftritt in Philadelphia auskämmen lassen möchte.“ Der Grund dafür sei sehr emotional gewesen: „Er wollte damit seinen Vater ehren. Sein Vater trug immer einen Afro, deshalb wollte Jay ebenfalls einen Afro tragen.“ Zunächst war Beyoncé skeptisch, ob das überhaupt möglich sein würde: „Ich war nicht überzeugt, dass man seine Dreadlocks auskämmen kann, weil sie so dick waren und seine Haare seit über acht Jahren verfilzt waren.“

Die Sängerin erzählte außerdem, dass Jay-Z seine Haare ursprünglich aus einem ganz anderen Grund wachsen ließ: Er wollte ihrer gemeinsamen Tochter Blue mehr Selbstvertrauen geben: „Blue war etwa fünf Jahre alt und fühlte sich mit ihren Haaren nicht besonders wohl.“ Als sie ihrem Vater davon erzählte, habe ihn das bewegt: „Daraufhin begann Jay, seine Haare wachsen zu lassen.“ Das Paar wollte ihrer Tochter zeigen, dass ihre natürliche Haarstruktur etwas Schönes ist: „Wir wollten, dass sie jede einzelne Locke an sich liebt.“

Für die Verwandlung musste Jay-Z sechs Tage lang seine Dreadlocks auskämmen lassen. Im Video ist zu sehen, wie mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten. Der Musiker scherzte dabei: „Es ist Tag fünf des Auskämmens. Das ist nichts für schwache Nerven.“ Beyoncé lobte ihren Mann für seine Geduld und seine konsequente Haarpflege: „Jay hat seine Haare besser gepflegt als jeder andere Mensch, den ich kenne.“ Die Sängerin gab zu, dass sie seine Dreadlocks sehr mochte: „Ich war ziemlich besessen von seinen Locs und wollte ehrlich gesagt nicht, dass er sie abschneidet.“ Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass Veränderungen zum Leben gehören: „Haare wachsen, Menschen entwickeln sich weiter, deshalb können solche Veränderungen emotional sein.“ Am Ende habe sich der Aufwand gelohnt: „Am Tag des Auftritts sah sein Afro vom Anfang bis zum Ende fantastisch aus.“