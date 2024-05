Das sind die coolsten Styles Beyoncé sorgt für neuen Hype: Alle tragen Denim-Looks von Levi’s

Beyoncés Country-Style hat bei vielen Fashionistas einen Hype auf die Jeans-Pieces von Levi's ausgelöst. (eee/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 21:01 Uhr

Das neue Album "Cowboy Carter" von Beyoncé sorgt nicht nur für musikalische Erfolge. Auch in der Modewelt tut sich etwas: Cowboy-Styles mit viel Jeans sind angesagt!

Schon seit Anfang des Jahres hat sich Jeans in den Fashion-Trends durchgesetzt – und zwar von Kopf bis Fuß. Dank Beyoncé (42) und ihrem neuen Country-Album "Cowboy Carter" dominieren Denimstyles derzeit aber regelrecht die Modeboutiquen und auch Social Media. Ein berühmtes und international begehrtes Label kann sich darüber wohl mit am meisten freuen: Levi Strauss & Co. Fast jeder Mode-Fanatiker hat inzwischen mindestens ein It-Piece der 172 Jahre alten Marke aus San Francisco im Kleiderschrank. Warum auch nicht, die Denim-Stücke von Levi's sind zeitlos und kommen nicht aus der Mode.

Video News

Michelle Gass, die seit 2024 neue Chefin bei Levi's ist, sei stolz darauf, dass die Stücke "momentan überall auf der Welt mächtig angesagt sind", sagte sie unlängst in einem Interview. Sie fühle sich "geehrt", dass ihr Label auch Erwähnung auf Beyoncés neuem Album findet, etwa im Song "Levii's Jeans", den sie mit Popstar Post Malone (28) aufgenommen hat. Darin singt sie unter anderem "Boy, I'll let you be my Levi's jeans. So you can hug that ass all day long" – zu Deutsch: "Junge, ich lass dich meine Levi's Jeans sein. Damit du den ganzen Tag lang diesen Hintern umarmen kannst."

Queen B selbst stylt ihre Jeans übrigens gerne mit noch mehr Jeans, das sorgt für zusätzliches Country-Feeling. Auf Instagram etwa präsentierte sie unter anderem einen Jeansrock mit Reißverschluss, dazu trug sie ein weißes Netz-Top und eine zum Rock farblich passende Jeansjacke.

Aber auch die trendige Wide-Leg-Jeans kam bei der Sängerin um Einsatz. Dazu wählte sie eine figurbetonte Crop-Jeansjacke, einen weißen Hut, Sonnenbrille und Cowboy-Stiefel – ein lässiges Match!

Ein klassischeres und zeitloses Jeansmodell ist auf dem Instagram-Account von Hailey Bieber (27) zu finden. Die Levi's 501 90er Damenjeans sitzt High Waist, ist aber etwas lockerer geschnitten und ist ideal in den Alltag integrierbar. Bieber stylte ihre Hose mit einem bauchfreien Tanktop.

Der Klassiker: Jeansjacke

Neben der Hose erfreut sich natürlich auch nach wie vor die Jeansjacke großer Beliebtheit. Normale Modelle, aber auch Unisex- und Oversize-Varianten sind in vielen Streetstyles zu sehen. Unser Tipp: Durch seinen Vintage-Status sind Levi's-Stücke auch oft Secondhand zu finden.

Extravagant: Jeansweste, Overalls und Midiröcke

Aber auch die Jeans-Mode entwickelt sich weiter. Ein wenig Extravaganz darf nicht fehlen. Dafür sorgen derzeit unter anderem Jeanswesten, Overalls und auch Midiröcke mit Schlitz. Hier gilt es: Einfach hineinschlüpfen, kombinieren und ausprobieren.