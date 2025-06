Stars Beyoncé unterbricht Show wegen gefährlicher Requisite

Beyonce - Tottenham Hotspur Stadium 2025 - Julian Dakdoul and Andrew White BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 09:00 Uhr

Die legendäre Sängerin wäre bei einem Konzert ihrer Tour fast von einer Requisite gefallen.

Beyoncé musste ihr Konzert unterbrechen, als sie beinahe aus einem fliegenden Auto fiel. Die 43-jährige Sängerin trat am Samstagabend (28. Juni) im NRG Stadium in Houston, Texas, bei der ersten von zwei „Cowboy Carter“-Shows auf, als eine ihrer Requisiten versagte und sich in der Luft zur Seite neigte. In einem TikTok-Video der Szene ist zu sehen, wie Beyoncé – offenbar mit einem Sicherheitsgurt gesichert und an einem der Kabel des Autos festhaltend – gerade „16 Carriages“ singt, während sie auf einem roten Cabrio sitzt, das sich plötzlich gefährlich neigt. Sie rief ins Mikrofon: „Stop, stop, stop, stop, stop.“ Die Musik wurde gestoppt und die Sängerin von „Texas Hold ‚Em“ blickte zunächst zu Boden, dann wieder hoch – bevor sie dem jubelnden Publikum ein Lächeln schenkte. Nach ein paar Sekunden sagte sie zu den Fans: „Danke für eure Geduld.“

Das Auto wurde anschließend abgesenkt und stabilisierte sich wieder, als es näher zum Boden kam. Beyoncé konnte sich wieder in ihre ursprüngliche Position setzen und die Lichter gingen aus. Die Sängerin verließ „kurzzeitig“ die Bühne, bevor sie zurückkam, um ihren Auftritt zu beenden. Sie setzte das Lied fort und sagte zum Publikum: „Wenn ich jemals falle – ich weiß, ihr fangt mich auf.“

Dies war nicht der erste Zwischenfall bei Beyoncés „Cowboy Carter“-Tour. Bereits im letzten Monat kam es im SoFi Stadium in Kalifornien zu einem Vorfall, als die ehemalige Destiny’s-Child-Sängerin während des „Cozy“-Segments ihren markierten Platz auf der Bühne suchte – in jener Szene, in der sie von goldenen Rahmen umgeben ist. Doch laut online geteilten Videos war ihre Position auf der Bühne nicht sichtbar. Während sie auf die Roboterarme wartete, die die Rahmen um sie herum platzieren sollten, wirkte sie sichtbar verwirrt und musste ihre Darbietung fortsetzen, während sie den Requisiten auswich. Ebenfalls im letzten Monat griff Beyoncés 13-jährige Tochter Blue Ivy – die als Tänzerin Teil der Tour ist – während eines Auftritts ein, um einen Ohrring zu entfernen, der sich fast in den Haaren ihrer Mutter verfangen hätte, während diese „Crazy in Love“ performte. Und bei einer ihrer London-Shows im vergangenen Monat rutschten Beyoncé während des Songs „Deada**“ die goldenen Chaps herunter – doch sie zog das Outfit einfach wieder hoch und machte unbeirrt weiter.