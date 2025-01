Eigentlich für den 14. Januar geplant Beyoncé verschiebt Ankündigung wegen Waldbränden in Los Angeles

Beyoncé hat eine für heute geplante Bekanntmachung verschoben. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 13:42 Uhr

Beyoncé wollte am 14. Januar eigentlich eine Überraschung ankündigen. Aufgrund der Feuerkatastrophe in Los Angeles verschiebt die Sängerin die Bekanntgabe nun.

Eine Welttournee? Ein neues Album? Musikikone Beyoncé (43) hatte am ersten Weihnachtsfeiertag angedeutet, dass ihre Fans im Januar eine Überraschung erwarten dürfen. In einem Video auf Instagram, das die Sängerin auf einem Pferd zeigte, wurde am Ende groß das Datum 14. Januar 2025 eingeblendet. Dieser Tag ist gekommen – eine Ankündigung wird es vorerst aber nicht geben.

Grund dafür ist die verheerende Feuerkatastrophe in Los Angeles und deren Folgen, wie Beyoncé nun mitteilte. "Die Ankündigung am 14. Januar wird aufgrund der Verwüstungen, die durch die anhaltenden Waldbrände in den Gebieten von Los Angeles verursacht wurden, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", schrieb die Sängerin in einem Instagram-Post. "Ich bete weiterhin für den Wiederaufbau und die Heilung der Familien, die unter dem Trauma und Verlust leiden. Wir sind so gesegnet, dass wir mutige Ersthelfer haben, die weiterhin unermüdlich arbeiten, um die Gemeinschaft von Los Angeles zu schützen", fügte sie hinzu.

Beyoncés Stiftung hat 2,5 Millionen Dollar gespendet

Zudem rief die Sängerin diejenigen, die Betroffene unterstützen möchten, auf, ihrer Wohltätigkeitsstiftung BeyGOOD zu folgen. Erst am gestrigen Montag hatte Beyoncé verkündet, mit der Stiftung 2,5 Millionen US-Dollar zu spenden, um Familien nach den Bränden beim Wiederaufbau zu helfen. Der Fonds sei für Familien im Raum Altadena und Pasadena, die ihre Häuser verloren haben, sowie für Kirchen und Gemeindezentren bestimmt, um den unmittelbaren Bedürfnissen der von den Waldbränden Betroffenen Rechnung zu tragen, hieß es in einem Statement.

Ein neues Datum für ihre Ankündigung hat Beyoncé bisher nicht bekannt gegeben. Fans zeigen sich allerdings erleichtert über die Verschiebung – aus unterschiedlichen Gründen. "Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Eine gute Entscheidung", schreibt etwa eine Userin. Eine andere scherzt, in Erwartung, dass Beyoncé eine Tournee ankündigen wird: "Naja, wenigstens habe ich jetzt mehr Zeit, Geld zu sammeln."