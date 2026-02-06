Stars Bianca Censori betont, dass Kanye West sie nicht zu öffentlichen Nacktauftritten gezwungen habe

Kanye West and Bianca Censori -Milan Fashion Week Womenswear 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 18:00 Uhr

Die Frau von Kanye West spricht offen über ihre provokanten Outfits und ihren Hang zur Freizügigkeit.

Bianca Censori pocht darauf, dass Kanye West sie nicht dazu gezwungen habe, sich in der Öffentlichkeit hüllenlos zu zeigen.

Die Designerin – die den umstrittenen Rapper 2022 heiratete – hat ihr Schweigen gebrochen, nachdem ihre Beziehung jahrelang wegen ihrer provokanten Outfits Schlagzeilen gemacht hatte. Dazu zählte auch Biancas Auftritt bei den Grammy Awards im Februar vergangenen Jahres, als sie zunächst in einem Pelzmantel erschien und diesen dann ablegte, um ein transparentes Kleid zu enthüllen, das kaum etwas der Fantasie überließ.

Die 31-Jährige betonte, es sei jedes Mal ihre eigene Entscheidung gewesen, wenn sie Haut zeigte. „Ich würde nichts tun, was ich nicht tun möchte“, sagte sie gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin. Bianca fügte hinzu, dass sie und Kanye „gemeinsam an ihren Outfits arbeiten“. Sie schätze es sehr, ihre Kleidung mit jemandem zu besprechen, den sie für ein Genie hält. „Es war also wie eine Zusammenarbeit. Es war nie so, dass mir gesagt wurde, ich müsse etwas tun“, erklärte sie. Und weiter: „Wenn du mit Gianni Versace verheiratet wärst – würde er dir nicht auch ein Kleid geben oder so?“

Bianca räumte zudem ein, sie habe schon lange „eine offensichtliche Obsession mit Nacktheit“, die sich auch in ihrer Arbeit widerspiegele. „Ich war überall nackt. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt davon distanziert. Ich habe immer wieder dieselben Bilder gezeigt. Ich lebe meine Kunst“, schilderte sie. Die Australierin störe es nicht, wenn Menschen ihre Freizügigkeit als reine Suche nach Aufmerksamkeit missverstehen, statt als Statement über Sexualität und Kontrolle. „Ich bin nie nach Hause gegangen und habe mich in den Schlaf geweint wegen irgendetwas, das jemand gesagt hat. Es interessiert mich, wenn die Reaktion nicht der Intention entspricht – denn genau das steckt in jedem Menschen“, erklärte sie.