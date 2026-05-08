Stars Seth Rogen und Jon Stewart wettern gegen Kanye West

Seth Rogen at the Actor Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 18:00 Uhr

Seth Rogen und Jon Stewart haben Kanye West dafür kritisiert, trotz seines antisemitischen Verhaltens eine 'Comeback-Tour' starten zu wollen.

Seth Rogen und Jon Stewart haben Kanye West wegen seines Versuchs einer „Comeback-Tour“ scharf angegriffen.

Der ‚This Is The End‘-Darsteller teilte während seines Headliner-Auftritts beim Event ‚Seth Goes Greek‘ im Greek Theater in Los Angeles im Rahmen des ‚Netflix Is a Joke‘-Festivals Anfang der Woche einen Seitenhieb gegen den ‚Stronger‘-Rapper aus. Er sprach vor allem dessen jahrelanges antisemitisches Verhalten an, insbesondere seinen Song ‚Heil Hitler‘.

„Das Lustige ist, ich habe kritische Dinge über jüdische Menschen gesagt; ich glaube, dafür habe ich mehr Ärger bekommen als Kanye West“, sagte Seth laut dem ‚Daily Beast‘ zum Publikum. „Ich habe viel Scheiße für das bekommen, was ich gesagt habe. Ich habe keine Nummer-eins-Alben. Manchmal frage ich mich, was Adolf Hitler über Kanye Wests Song ‚Heil Hitler‘ denken würde. Ich wette, er wäre hin- und hergerissen.“

Jon kam zu Seth auf die Bühne und stimmte dessen Haltung gegen den Rapper zu. Mit Bezug auf Kanyes berüchtigten Streit mit Pete Davidson, nachdem der Comedian seine Ex-Frau Kim Kardashian datete, sagte Jon: „Aber ernsthaft, scheiß auf diesen Typen. Er meinte: ‚Hitler wurde missverstanden, wir müssen Hitler vergeben.‘ Und ich denke mir: Ich glaube nicht, dass ich jemandem zuhören muss, der meint, Hitler müsse vergeben werden, aber immer noch sauer auf Pete Davidson ist.“

Kanye – der auch unter dem Namen Ye bekannt ist – hat in den vergangenen Jahren heftige Kritik geerntet, nachdem er antisemitische Kommentare gemacht und Bewunderung für Adolf Hitler geäußert hatte. Er veröffentlichte sogar einen Song mit dem Titel ‚Heil Hitler‘ und verkaufte ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz auf seiner Website. Später veröffentlichte er eine Entschuldigung in Form einer ganzseitigen Anzeige im ‚Wall Street Journal‘, in der er schrieb, dass er „kein Nazi und kein Antisemit“ sei und seine Liebe für jüdische Menschen erklärte. Seitdem führt er sein Verhalten auf eine schwere manische Episode Anfang 2025 zurück und sagt, er habe den Bezug zur Realität verloren und bereue die Dinge, die er gesagt und getan habe, zutiefst.

Trotz der Planung von Tourdaten für die kommenden Monate wurden viele davon abgesagt. Das Londoner ‚Wireless Festival‘ – bei dem er an allen drei Abenden als Headliner auftreten sollte – wurde komplett gestrichen, nachdem Kanye kein Visum erhalten hatte. Ein Sprecher des Festivals sagte damals: „Das Innenministerium hat YEs ETA zurückgezogen und ihm damit die Einreise in das Vereinigte Königreich verweigert. Infolgedessen wird das ‚Wireless Festival‘ abgesagt und alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“ Wie bei jedem ‚Wireless Festival‘ sollen mehrere Interessengruppen vor der Buchung von YE konsultiert worden sein und damals habe es keine Bedenken gegeben. Weiter hieß es: „Antisemitismus in all seinen Formen ist abscheulich, und wir erkennen die realen und persönlichen Auswirkungen an, die diese Themen hatten. Wie YE heute sagte, erkennt er an, dass Worte allein nicht ausreichen, und hofft trotzdem, die Möglichkeit zu bekommen, einen Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu beginnen.“