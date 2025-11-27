Musik Biffy Clyro müssen US-Tour wegen schwerem Visa-Fehler verschieben

Bang Showbiz | 27.11.2025, 19:00 Uhr

Biffy Clyro haben ihre US-Tour verschoben, nachdem „ein verdammtes Genie“ einen folgenschweren Fehler bei den Visa-Anträgen gemacht hatte.

Die schottische Rockband wollte am 2. Dezember in Los Angeles eine Reihe intimer Konzerte beginnen, doch kurz vor Tourstart bemerkten sie, dass ein gravierender Fehler bei den Papieren unterlaufen war.

In einem Instagram-Video erklärte Frontmann Simon Neil: „Ein verdammtes Genie hat das falsche Startdatum in unser Arbeitsvisum eingetragen, und als wir die Visa vor ein paar Tagen erhalten haben, wurde uns klar, dass es erst gültig wird, nachdem unsere Tour vorbei sein sollte.“

Der Sänger, der neben den Zwillingen James und Ben Johnston sowie dem Tourmusikern Mike Vennart und Richard Ingram zu der ikonischen Band gehört, sagte, sie hätten alles versucht, um das Problem zu beheben: „Wir haben mit vier oder fünf Einwanderungsanwälten gesprochen, wir haben den Kongress kontaktiert. Es gibt verdammt nochmal nichts, was irgendjemand tun könnte.“

Simon zeigte Verständnis für frustrierte Fans, die Flüge oder Unterkünfte gebucht hatten, und sagte, die Band sei selbst extrem enttäuscht. Besonders das Konzert in Los Angeles sei ihnen wichtig gewesen, da sie dort schon einmal wegen COVID absagen mussten. Er sagte: „Wir sind so wütend darüber. Vor allem wegen LA – wir mussten das letzte Konzert dort absagen, weil ich verdammt noch mal COVID bekommen habe, und jetzt müssen wir wieder absagen.“

Die Tour wird nun auf das Frühjahr 2026 verschoben; Fans können jedoch eine Rückerstattung erhalten, wenn sie nicht warten wollen. Simon sagte: „Ich verstehe völlig, wenn ihr Rückerstattungen wollt und das Vertrauen in uns verloren habt. Ich wäre auch verdammt wütend.“ Abschließend bedankte er sich bei den Fans: „Danke für eure Zeit und sorry, dass wir sie verdammt noch mal verschwendet haben.“