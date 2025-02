Stars Bill Gates: „Glücklich“ in seiner Beziehung mit Paula Hurd

Bill Gates and Paula Hurd at Breakthrough Prize Ceremony in Los Angeles - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 11:00 Uhr

Bill Gates erzählte, dass er in seiner Beziehung mit Paula Hurd „glücklich“ sei.

Der 69-jährige Milliardär hat sich über seine 62-jährige Partnerin geäußert, nachdem er sich zwei Jahre zuvor von Melinda Gates scheiden ließ.

Gates verriet in einem Interview in der ‚Today Show‘-Talkshow: “Ich bin glücklich darüber, eine feste Freundin namens Paula zu haben.“ Der Microsoft-Mitbegründer fügte hinzu: „Wir haben Spaß. Wir gehen zu den Olympischen Spielen und machen viele tolle Sachen zusammen.“ Paula war seit 1990 mit Mark Hurd verheiratet, der ehemalige CEO von Oracle war 2019 im Alter von 62 Jahren auf tragische Weise verstorben. Bills seltene Kommentare zu seiner neuen Liebe kommen, nachdem er vor kurzem seine Scheidung von Melinda als sein größtes Bedauern bezeichnete. Im Dezember sagte Bill in einem Gespräch mit ‚The Times‘: „Ich bin jetzt fröhlicher. Das war der Fehler, den ich am meisten bereue.“ Und obwohl Bill schließlich mit Paula glücklich wurde, bestand er darauf, dass er nichts an seiner Vergangenheit ändern würde, auch nichts an dem Einfluss, den seine Ehe mit Melinda auf ihn gehabt hat.