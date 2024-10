Stars Bill Kaulitz: Beim Nudeln-Kochen Küche in Brand gesetzt

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 14:00 Uhr

Dass Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz nicht nur musikalisch, sondern auch beim Kochen ein Händchen für Drama hat, wissen seine Fans.

Doch sein jüngster Küchenunfall toppt alles: Ein entspannter Abend mit Pasta und Wein endete in einer regelrechten Feuersbrunst.

„Ich drehe mich wieder um, trinke meinen Wein weiter und gucke LOL und auf einmal sehe ich im Fenster, was gegenüber war, lichterlohes Brennen hinter mir“, schildert der 34-Jährige die Schrecksekunde im Podcast ‚Kaulitz Hill – Senf aus Hollywood‘, den er mit Bruder Tom Kaulitz macht. Dabei sollten es doch eigentlich nur Nudeln werden, doch Bill vergaß offenbar auch, dass Timing in der Küche alles ist. „Die Soße war natürlich schon wieder lange vor meinen Nudeln fertig, das Timing hatte ich mal wieder nicht im Griff.“ Die harmlose Panne entwickelte sich schnell zu einer Katastrophe, als der dampfende Topf überkochte und Flammen in die Luft schossen. Bruder Tom ist von der Erzählung wenig geschockt, scheinbar ist es nicht dir erste. Er erinnert seinen Zwilling lediglich: „Maus, du brauchst immer einen Feuerlöscher in der Nähe.“ Das scheint eine plausible Lösung zu sein…