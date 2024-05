"Hätte gern eine Hochzeit" Bill Kaulitz hat Angst, keinen Partner zu finden

Bill Kaulitz gibt in einem Interview Einblick in sein Seelenleben. (wue/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 18:05 Uhr

Er wünscht sich eine Hochzeit, aber wer wisse schon, ob das jemals passieren wird. Bill Kaulitz spricht über seine Angst, alleine zu bleiben - und über Probleme mit Intimität.

Schon in jungen Jahren wurde Bill Kaulitz (34) als Sänger von Tokio Hotel zum Star. Mittlerweile sind seit der Erstveröffentlichung des Hits "Durch den Monsun" fast 20 Jahre vergangen. Kaulitz spricht mit "Icon" unter anderem über seine heutigen Ängste und darüber, dass er ein Problem mit Intimität hat.

Bill Kaulitz hat Intimitätsprobleme wegen des frühen Ruhms

Einen Großteil seines Lebens steht Kaulitz nun schon im Rampenlicht. "Ich habe das größte Problem mit Intimität", erzählt er. Das liege daran, dass er schon früh unter Beobachtung gestanden habe. Der Sänger fühle sich "immer wohler mit Leuten und Kameras, als allein mit jemandem zu sein" – auch beim Thema Romantik. "Ich kann keine wirkliche Intimität zulassen, hab Schwierigkeiten, mich zu öffnen", sagt der heute 34-Jährige.

Eine Angst, die Kaulitz habe, sei, "dass ich keinen Partner im Leben finde und allein bleibe". Natürlich habe er eine tolle Familie, er glaube jedoch auch, "wir Menschen sind dafür gemacht, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich hätte gern eine Hochzeit, einen tollen Partner an meiner Seite. Wer weiß, ob das passiert."

Neue Serie über Kaulitz-Zwillinge erscheint bald

Vielleicht sei der Begriff "Angst" aber in diesem Zusammenhang auch zu hoch gegriffen, rudert Kaulitz zurück. Mehr Angst als um sich habe er um seinen Zwillingsbruder Tom: "Wenn Tom was passieren würde, das wäre für mich das Allerschlimmste."

Einblicke in ihr Privat- und vielleicht auch weitere in ihr Seelenleben, geben Bill und Tom Kaulitz, der mit Heidi Klum (50) verheiratet ist, in "Kaulitz & Kaulitz". Die Zwillingsbrüder sind ab dem 25. Juni auf Netflix in der mehrteiligen Reality-Serie zu sehen. Der Streamingdienst hat die Musiker acht Monate lang in deren Alltag begleitet.