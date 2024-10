Stars Bill Kaulitz: Sein Halloween-Kostüm ist allumfassend

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz‘ Halloween-Kostüm fällt dieses Jahr alles andere als bescheiden aus.

Der Tokio Hotel-Frontman liebt Halloween und feiert das Spuk-Fest schon seit Jahren ausgiebig; spätestens aber, seit sein Bruder Tom Kaulitz mit Supermodel Heidi Klum verheiratet und Bill nun auch Teil von Heidis jährlicher Halloween-Extravaganza in New York ist. Auch in diesem Jahr hat er sich in Sachen Verkleidung wieder etwas Besonderes ausgedacht – das so gar nicht bescheiden ist.

„Ich gehe als Universum“, verriet der Sänger nun gegenüber der ‚Deutschen Presse-Agentur‘, und witzelt: „Ich war wieder ganz bescheiden. Tom meinte auch zu mir: ‚Ach ja, man hätte ja auch ein Stern oder ein Planet sein können.‘ Ich habe gesagt: ‚Nein, ich bin das ganze Universum.‘“ Jetzt muss der Musiker nur noch hoffen, dass das Universum auch auf seiner Seite ist, denn das Kostüm wird er vor der Party weder sehen noch anprobieren können. „Das wird direkt nach New York geschickt. Darum hoffe ich, dass es passt. Drückt mir die Daumen. Ja, und dann habe ich auch nur fünf Stunden, um mich vorzubereiten.“

Ganz schön viel Stress für einen einzigen Abend, aber Bill ist nicht der Einzige, dem es der Aufwand wert ist. Auch Heidi und Tom werden sich dieses Jahr wieder in extravagante Schale schmeißen. Was das sein wird, verrät Bill nicht, aber er deutet ein paar Details an, etwa, dass im Kostüm Technik verbaut werden musste. „Die Idee dazu gab es schon letztes Jahr. Es ist Tom ganz wichtig, dass ich sage, es war seine Idee und es wird sehr ungemütlich.“