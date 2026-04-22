Stars Bill Kaulitz: Zweifel an der großen Liebe

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz gibt sich ungewohnt nachdenklich. In seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ spricht er gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz offen über seine Gefühle – vor allem, wenn es um die Liebe geht.

Ausgangspunkt für seine Gedanken ist die Begegnung mit einer Person, die mit Ende 30 die Hoffnung auf eine große Partnerschaft bereits aufgegeben hat. Diese Aussage lässt ihn nicht los. Er beginnt, sein eigenes Leben zu hinterfragen und fragt sich, ob auch er an einem Punkt angekommen ist, an dem sich etwas ändern müsse.

Im weiteren Gespräch wird deutlich, wie sehr ihn diese Unsicherheit beschäftigt. Er gibt zu, dass ihn manchmal Zweifel überkommen und er denkt: „Ja, dass ich jetzt so denke, so von wegen, passiert ja jetzt eh nicht mehr.“ Eine ehrliche und verletzliche Seite des sonst so selbstbewussten Künstlers.

Sein Bruder versucht, ihm diese Sorgen zu nehmen und ermutigt ihn, weiterhin an die Liebe zu glauben. Als Beispiel nennt Tom Kaulitz seine eigene Beziehung zu Heidi Klum, die sich erst später im Leben entwickelt hat. Diese Perspektive gibt Hoffnung und zeigt, dass Gefühle nicht an ein bestimmtes Alter gebunden sind.