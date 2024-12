Musik Bill Wyman: Die Rolling Stones überraschten ihn

Bang Showbiz | 11.12.2024, 11:00 Uhr

Der ehemalige Bassist dachte, dass die Band sich nach Charlie Watts’ Tod auflösen würde.

Bill Wyman war überrascht davon, dass die Rolling Stones nach dem Tod von Charlie Watts weitermachten.

Die Rocker waren am Boden zerstört, als ihr langjähriges Bandmitglied 2021 im Alter von 80 Jahren verstarb. Dennoch brachten die Stones kurze Zeit später das neue Album ‚Hackney Diamonds‘ auf den Markt und gingen mit Steve Jordan an den Drums erneut auf Tour. Ihr ehemaliger Bassist Bill Wyman war überrascht über diese Entscheidung. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Classic Rock‘ erklärte er: „Als Charlie ging dachte ich, dass sie abschließen werden. Das tat ich wirklich. Sie konnten den Bass ersetzen, aber ich dachte nicht, dass sie Charlie und sein Charisma ersetzen können, er war ein toller Typ. Aber sie machten weiter, was mich überraschte. Ich würde nicht sagen, dass es mich enttäuschte, aber es überraschte mich. Ich glaube es wäre eine gute Zeit für sie gewesen, um aufzuhören. Aber ich denke nicht, dass sie etwas anderes zu tun haben – sonst würden sie es machen, oder?“

Bill, der die Band in den Neunzigern verließ, ist überzeugt davon, dass die verbliebenden Stones – Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood – einfach weitermachen, da sie keine anderweitigen Soloprojekte haben, um ihre Zeit zu füllen. Er erklärt: „Ich habe immer sechs verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun und ich habe so viel Spaß dabei, aber ich glaube nicht, dass sie… naja, Ronnie hat Kunst als seine zweite Sache. Und Mick hat versucht Filme zu drehen und so weiter, aber er hatte keinen richtigen Erfolg. Er hat Solosachen gemacht, die auch nicht richtig funktionierten, wie sie sollten. Deswegen… deswegen machen sie immer nur die Stones.“