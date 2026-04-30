Stars Billie Eilish erklärt, wie Dating ihre Sicht auf Astrologie verändert hat

Billie Eilish - 2024 People's Choice Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 09:00 Uhr

Billie Eilish erklärt, wie Dating ihre Sicht auf Astrologie verändert hat.

Billie Eilish begann, an Astrologie zu glauben, nachdem sie mit einem „Zwillinge-Mann“ ausgegangen war.

Die 24-jährige Sängerin gab zu, dass sie Gespräche über Sternzeichen früher komplett abgelehnt habe, ihre Meinung jedoch änderte, als sie mit einem Mann ausging, der zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren wurde und sie erkannte, wie viele typische Eigenschaften seines Sternzeichens er besaß. In einem ‚Ask Me Anything‘-Videointerview mit dem ‚ELLE‘-Magazin sagte Billie: „Das Ding mit Astrologie ist: Der Sch*** ist real, das ist wahr. Wenn jemand damit anfing, war ich so: ‚Oh mein Gott, halt bitte die Klappe.‘ Ich habe einen Zwillinge-Mann kennengelernt und bin mit ihm ausgegangen und dann habe ich an Astrologie geglaubt. Seitdem kann ich, ohne Zweifel, einen Zwillinge-Mann schon von Weitem erkennen.“

Offenbar hielt die Beziehung jedoch nicht. Sie fügte hinzu: „Zwillinge-Frauen? Unglaublich, das Leben jeder Party, meine Lieblingsmenschen auf der Welt. Zwillinge-Männer? Zur Hölle mit ihnen.“ Da sie selbst am 18. Dezember geboren wurde, ist die ‚Bad Guy‘-Sängerin Schütze und identifiziert sich mit den Eigenschaften ihres Sternzeichens. Sie sagte: „Das ist die wahre Vorstellung von Schützen, kein Missverständnis: Laut, stur, nervig, bestimmend, lustig, verrückt, sexy, gut im Bett … ja, auch ein bisschen unzuverlässig. Daran arbeite ich.“

Billie gab außerdem zu, sehr abergläubisch zu sein: „Als jemand mit Zwangsstörungen glaube ich an jeden Aberglauben. Also sagt mir bitte nichts, was ich nicht schon kenne, denn ich kann mich da nicht reinsteigern. Ich kann keine Risiken eingehen.“ Die ‚Birds of a Feather‘-Sängerin schockierte sich kürzlich selbst, als sie alle sechs Staffeln der Serie ‚Girls‘ – insgesamt 62 Folgen – in nur einer Woche ansah, während sie ihren Kleiderschrank neu organisierte. Auf die Frage nach der letzten Serie, die sie „durchgebinged“ habe, sagte sie: „Ich habe ‚Girls‘ in einer Woche geschaut, während ich meinen Kleiderschrank neu gemacht habe. Ich war ein bisschen schockiert darüber, aber ich musste das wirklich machen und die Serie war sozusagen meine Begleitung.“