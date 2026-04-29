Musik Auf die Bühne geschoben: Billie Eilish konnte vor Coachella-Moment mit Justin Bieber kaum stehen

Billie Eilish - Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour Live In 3D premiere 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 19:00 Uhr

Billie Eilish hat zugegeben, dass sie kurz davor war, ihren Überraschungsauftritt während Justin Biebers Coachella-Set abzusagen.

Sie erklärte, dass ihre Beine „nachgegeben haben“, nur Momente bevor sie auf die Bühne gehen sollte. Im Gespräch mit Jordan North bei Capital Breakfast sagte die 24-jährige Sängerin, dass Justins Frau Hailey Bieber ihr kaum Vorwarnung gegeben habe, bevor sie am 18. April beim weltberühmten Festival in Indio, Kalifornien, für ‚One Less Lonely Girl‘ ins Rampenlicht trat.

Billie erinnerte sich: „Hailey hat mir ungefähr einen Song vorher gesagt, dass sie mich auf die Bühne schubsen wird.“ Die Panik traf sie so stark, dass sie „kaum stehen konnte“, und als wäre das nicht genug, musste sie sich auch noch alleine durchschlagen. Sie sagte: „Außerdem hat mich niemand begleitet! Sie waren einfach so: ‚Okay, geh allein raus.'“

Billie gab zu, dass sie schon früher an diesem Tag gespürt hatte, dass etwas im Gange war – und dann bestätigte ein Freund von Justin es versehentlich. Sie erzählte: „Er hat es vielleicht ein bisschen verraten. Er meinte: ‚Also, gehst du nachher auf die Bühne?‘ Und ich so: ‚Wovon redest du?‘ Dann sagte er: ‚Du weißt schon, für ‚One Less Lonely Girl?'“

Trotz des Chaos sagte Billie, dass sie sich letztlich dafür entschied, den Auftritt durchzuziehen, weil es ein „lebensverändernder Traum“ war, den sie schon seit Jahren hatte. Sie fügte hinzu: „Und ich musste einfach entscheiden, dass es ein lebensverändernder Traum ist, den ich und alle anderen erleben wollten, und ich kann nicht wirklich glauben, dass ich ihn erlebt habe. Ich kann nicht einmal daran denken. Ich kann nicht einmal darüber sprechen. Ich kann mir die Videos nicht einmal ansehen, es ist zu intensiv für mich.“

Der Bieber-Superfan Billie saß auf einem Stuhl, während ihr 32-jähriges Idol ‚One Less Lonely Girl‘ sang – als Anspielung auf ihr erstes Treffen beim Festival im Jahr 2019.