Stars Billie Eilish: Ihre Fans haben sie gerettet

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2025, 15:55 Uhr

Billie Eilish sagt, ihre Fans seien wie Freunde für sie gewesen, als sie ihren ersten Erfolg im Popgeschäft erzielte.

Die 22-jährige Sängerin wurde mit 14 Jahren berühmt, als ihr Song ‚Ocean Eyes‘ online populär wurde. Doch obwohl ihr Weg zum Pop-Superstar vorgezeichnet war, erlebte Billie in ihrem Privatleben schwierige Zeiten. Sie verlor ihre Freunde, die alle auf die Highschool gingen, während sie und ihr Bruder, Songwriting-Partner Finneas O’Connell, zu Hause unterrichtet wurden. Doch Billie sagt, die Liebe ihrer Fans habe diese Lücke in ihrem Leben gefüllt.

In einem Auftritt im Podcast ‚Fresh Air‘ sagte sie: „Das Interessante ist, dass wir zu Hause unterrichtet wurden. Wir gingen nicht zur Schule, aber Finneas und ich hatten beide viele Freunde, als wir aufwuchsen. Wir haben so viele Dinge unternommen, und es mangelte uns nie an Freunden oder Aktivitäten. Als ich dann mit 14 berühmt wurde, war das keine gute Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Ich glaube, mit 14 ist man in einem Alter, in dem Freundschaften ohnehin schon wackelig sind. Außerdem gingen all meine Freunde auf die Highschool. Plötzlich hatte ich keinen Bezug mehr zu ihnen und verlor quasi alle meine Freunde. Einige wenige konnte ich halten, aber selbst das war wirklich schwierig.“

In diesen ersten Jahren, in denen sie zu einem Superstar wurde, habe sie oft gedacht: „Moment mal, was soll das alles? Ich habe keine Freunde und verliere all die Dinge, die ich so sehr liebe, und all die Menschen, die ich liebe.“ Doch Billie fügte hinzu: „Auf eine Weise haben mich die Fans in dieser Hinsicht irgendwie gerettet, weil sie in meinem Alter waren, und ich hatte das Gefühl, dass sie für eine Weile die einzigen Freunde waren, die ich hatte.“ Billie glaubt auch, dass die Tatsache, dass ihre Fans immer im gleichen Alter wie sie waren, ihr geholfen hat, mit den Herausforderungen und dem Druck des Ruhms umzugehen. „Auch wenn es viel für einen jungen Geist und Körper war, damit umzugehen, fühlte es sich irgendwie weniger schlimm an, weil ich ein Teenager war und sie auch Teenager waren. Ich glaube, ich fühlte mich ihnen einfach so verbunden, weil wir alle im gleichen Alter waren.“