Musik Billie Eilish: Ihre Listening-Party kommt auch im Kino

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 14:00 Uhr

Billie Eilish gibt ihren Fans die Möglichkeit, das ‚HIT ME HARD AND SOFT – A Listening Event Presented by Apple Music‘ im Kino zu besuchen.

Am 16. und 17. Mai können diejenigen, die nicht an den Listening-Partys in Los Angeles und New York teilnehmen können, zur Vorpremiere in die AMC-Kinos in Nordamerika gehen.

Die ‚What Was I Made For?‘-Hitmacherin teilte in ihrer Instagram-Story mit: „Etwas Besonderes für diejenigen von euch, die es nicht nach LA oder NY schaffen.“ Tickets kosten nur 5 US-Dollar, einschließlich einer Spende an den AMC Cares Charitable Fund. Die beiden US-Listening-Partys finden am 15. bzw. 16. Mai im Barclays Center in Brooklyn und im Kia Forum in LA statt. Die kostenlosen Veranstaltungen erreichten schnell ihre Kapazitätsgrenzen. ‚Hit Me Hard And Soft‘ erscheint am 17. Mai und die 22-jährige Grammy-Gewinnerin geht danach außerdem auf Tour, die von September 2024 bis Juli 2025 laufen wird, um die LP zu promoten. Die ‚Ocean Eyes‘-Sängerin wird den Lauf in Nordamerika und Kanada beginnen, bevor sie im Februar des folgenden Jahres nach Australien reist und schließlich nach Europa kommt, wo sie das letzte Konzert in Dublin, Irland, spielen wird.

Billie enthüllte Anfang des Monats erstmals die Tracklist für ihre mit Spannung erwartete LP, die unter anderem die Tracks ‚Skinny‘, ‚Lunch‘, ‚The Diner‘, ‚Birds of a Feather‘, ‚Chihiro‘ und ‚The Greatest‘ enthält.