Stars Billie Eilish: Kritik an Musikkollegen

Billie Eilish - 2024 People's Choice Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2024, 19:25 Uhr

Billie Eilish hat andere Musiker als „verschwenderisch“ bezeichnet, weil sie ihre Musik über sammelbare Vinyls veröffentlichen, um die Verkäufe anzukurbeln.

Die 22-jährige Popsängerin hat sich verpflichtet, in ihrer Arbeit so „nachhaltig“ wie möglich zu sein, indem sie recycelbare Materialien verwendet und sicherstellt, dass ihre Tourneen so grün wie möglich sind, indem sie Einwegplastik aus ihren Shows verbannt und ihrer Crew pflanzliche Mahlzeiten anbietet. Und sie hat jetzt einige der „größten Künstler der Welt“ dafür kritisiert, dass sie mehrere verschiedene Versionen derselben Platte erstellt haben, um die Fans zu ermutigen, mehr zu kaufen.

Gegenüber ‚Billboard‘ sagte sie: „Wir leben in der heutigen Zeit, in der es aus irgendeinem Grund für einige Künstler sehr wichtig ist, alle möglichen Arten von Vinyl und Verpackungen herzustellen. Was den Umsatz steigert und die Zahlen erhöht und ihnen mehr Geld und mehr bringt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie verschwenderisch das ist. Es ist direkt vor unseren Augen und die Leute kommen links und rechts damit durch, und ich finde es wirklich frustrierend als jemand, der wirklich alles tut, um nachhaltig zu sein und das Beste zu tun, was ich kann, und versucht, jeden in meinem Team in die Nachhaltigkeit einzubeziehen. Und dann sind es einige der größten Künstler der Welt, die 40 verschiedene Vinyl-Pakete herausbringen, die ein etwas anderes, einzigartiges Ding haben, nur um Sie dazu zu bringen, immer mehr zu kaufen.“

Billie fügte hinzu: „Es ist so verschwenderisch und es ist irritierend für mich, dass wir immer noch an einem Punkt sind, an dem du dich so sehr um deine Zahlen kümmerst und dich so sehr darum kümmerst, Geld zu verdienen – und es sind alle deine Lieblingskünstler, die das tun.“