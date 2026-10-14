Musik Billie Eilish plant die größten Shows ihrer Karriere

Billie Eilish - Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour Live In 3D premiere 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:30 Uhr

Billie Eilish plant die größten Shows ihrer Karriere.

Billie Eilish arbeitet an ihrem vierten Studioalbum und soll bereits die nächsten großen Live-Auftritte vorbereiten.

Für 2027 und 2028 sind offenbar umfangreiche Stadionkonzerte und Festivalauftritte geplant, die mit der Veröffentlichung ihrer neuen Platte zusammenfallen könnten. Damit würde die 24-jährige Sängerin den nächsten Schritt in ihrer ohnehin erfolgreichen Karriere machen. Wie die britische Zeitung ‚The Sun‘ in ihrer Kolumne ‚Bizarre‘ berichtet, laufen die Planungen für die kommenden Jahre bereits. „Billie hat in diesem Jahr intensiv an ihrem vierten Album gearbeitet, und ihr Team stellt schon einen Plan für die Veröffentlichung zusammen“, erklärte eine nicht näher genannte Quelle dem Blatt.

Die Musikerin habe in den vergangenen Jahren immer mehr Fans gewonnen. Deshalb würden Veranstalter inzwischen mit ihrem Management über die bislang größten Konzerte ihrer Laufbahn sprechen. „Sie ist mittlerweile so populär, dass sie Stadien füllen und in riesigen Veranstaltungsorten ausverkaufte Shows spielen kann“, so der Insider. Bei ihren ersten Tourneen sei noch bewusst darauf geachtet worden, die damals sehr junge Künstlerin nicht zu früh mit allzu großen Bühnen zu überfordern. Inzwischen sei sie jedoch bereit, wieder auf Tour zu gehen. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Stadionpläne steht bislang aus.

Dass Billie Eilish an neuer Musik arbeitet, hatte sie bereits im Mai bestätigt. Im Gespräch mit ‚NME‘ verriet sie damals, dass sie mitten im Entstehungsprozess stecke und mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden sei. „Wir arbeiten an neuer Musik. Es passiert gerade wirklich. Es wird noch ein bisschen dauern, aber wir stecken mitten in der Albumproduktion, und es macht richtig Spaß“, sagte die Sängerin. Besonders ungewöhnlich sei, wie angenehm die Aufnahmen bislang verliefen. „Wir haben tatsächlich eine richtig gute Zeit. Vielleicht bedeutet das ja, dass das Album am Ende furchtbar wird“, scherzte Eilish. Normalerweise sei die Arbeit an einer Platte nicht immer so unbeschwert. Dennoch fühle sich das Projekt bislang sehr gut an.

Neben ihrer Musik äußerte sich die Interpretin von ‚What Was I Made For?‘ auch zur Handynutzung bei Konzerten. Anlass waren Aufnahmen aus ihrem 3D-Konzertfilm ‚Hit Me Hard and Soft: The Tour‘, auf denen zahlreiche Fans das Geschehen auf der Bühne mit ihren Smartphones festhalten. Eilish verteidigte dieses Verhalten. „Ich denke, das gehört einfach dazu. Meine Generation und die jüngeren Generationen lieben es, Dinge zu filmen. Ich selbst filme ständig und mache dauernd Fotos“, erklärte sie. Schon als Kind habe sie bei Konzerten und Festivals jede Minute aufgenommen und sich die Videos anschließend immer wieder angesehen. Teilweise habe sie sogar die Geräusche des Publikums auswendig gekannt. Für die Sängerin ist das kein Grund zur Kritik. „Das sollte man nicht einfach abtun. Ein wichtiger Teil unserer Kultur ist, dass wir alle ständig an unseren verdammten Handys hängen! Es hält uns miteinander verbunden. Das tut es wirklich!“, betonte sie.