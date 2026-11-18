Musik Glastonbury 2027: Harry Styles, Sam Fender und Billie Eilish als Headliner bestätigt

Harry Styles - BRIT Awards 2026 - Mike Gray/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 18:00 Uhr

Harry Styles, Sam Fender und Billie Eilish werden 2027 als Headliner beim Glastonbury-Festival auftreten.

Die drei Künstler im Alter zwischen 24 und 32 Jahren bilden damit die jüngste Headliner-Besetzung auf der Pyramid Stage seit fast 30 Jahren. Außerdem wurde Cher für den traditionellen ‚Legends‘-Auftritt am Sonntagnachmittag bestätigt.

Für den ehemaligen One-Direction-Sänger Harry Styles ist es der erste Auftritt als Glastonbury-Headliner. Sam Fender hat dagegen bereits eine längere Geschichte mit dem Festival: 2019 musste er seinen geplanten Auftritt krankheitsbedingt absagen, bevor er 2022 schließlich auf der Pyramid Stage stand. Billie Eilish kehrt fünf Jahre nach ihrem ersten Headliner-Auftritt zurück, bei dem sie als jüngste Solokünstlerin in die Geschichte des Festivals eingegangen war. Neben den drei Hauptacts und Cher stehen unter anderem Sombr, Lily Allen, Sienna Spiro, Chase and Status, Kacey Musgraves und die aufstrebende Popsängerin Adéla auf dem Programm.

Sam Fender soll bei seiner Bewerbung um den begehrten Headliner-Platz Unterstützung von seinem engen Freund Lewis Capaldi erhalten haben. Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Mail on Sunday‘, Capaldi habe sich sehr für den Singer-Songwriter eingesetzt. „Er hat Sam bei seinen Konzerten auf die Bühne geholt, einfach damit er mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr über ihn gesprochen wird“, berichtete der Insider.

Die Bekanntgabe des Programms folgt auf einen erneuten Ansturm auf die Eintrittskarten. Das Festival, das Platz für 210.000 Besucher bietet, war innerhalb von nur 42 Minuten ausverkauft. Die Veranstalter bedankten sich bei den erfolgreichen Käufern und entschuldigten sich bei den Fans, die leer ausgegangen waren. „Es tut uns leid für diejenigen von euch, die an einem Vormittag leer ausgegangen sind, an dem die Nachfrage das Angebot bei Weitem überstieg“, erklärten sie. Im Frühjahr 2027 sollen stornierte und zurückgegebene Tickets erneut in den Verkauf gehen.

Auch Lily Allens Teilnahme dürfte viele Fans freuen. Über einen möglichen Auftritt der Sängerin war bereits seit Monaten spekuliert worden. Festivalorganisatorin Emily Eavis gilt seit Langem als Bewunderin der Musikerin.

Andere Gerüchte bestätigten sich dagegen nicht. So hatten Fans auf einen Auftritt von Oasis gehofft, doch Eavis erteilte diesen Spekulationen auf Instagram eine Absage. Auf die Frage eines Followers, ob die Band dabei sei, antwortete sie: „Tut mir leid, Jimmy, diesmal nicht!“ Oasis-Frontmann Liam Gallagher hatte einen Auftritt ebenfalls bereits ausgeschlossen. Auf X reagierte er auf die entsprechende Frage eines Fans mit einer gewohnt derben Antwort und spottete über das Festivalpublikum. „Das wird nicht passieren“, schrieb er und forderte die Besucher, die Crocs trügen und mit Fahnen herumwedelten, auf, sich zu beruhigen.