Musik Billie Eilish: Platten sind recycelt

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 08:00 Uhr

Billie Eilishs Vinyl für ihr kommendes Album ‚Hit Me Hard And Soft‘ wird zu 100 Prozent recycelt.

Die ‚What Was I Made For?‘-Hitmacherin bezeichnete kürzlich ihre Musikerkollegen als „verschwenderisch“, weil sie ihre Musik über Sammler-Vinyls veröffentlichen, um den Verkauf anzukurbeln. Und obwohl sie ihre eigenen Vinyls veröffentlichen wird, bestehen die Disc und die Verpackung zu 100 Prozent aus recycelten Materialien und werden dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen um 90 Prozent zu reduzieren.

In einem Statement im Nachhaltigkeitsbereich der Website des Grammy-Gewinners heißt es: „Die schwarze Standardvariante besteht zu 100 Prozent aus recyceltem schwarzem Vinyl. Die restlichen sieben farbigen Vinyls werden aus ECO-MIX oder BioVinyl hergestellt. Ersteres wird aus einer 100 Prozent recycelten Mischung hergestellt, die aus Resten jeder Farbe besteht, die sonst nicht verwendet werden kann. Diese Teile werden recycelt und für die Produktion zukünftiger Scheiben wiederverwendet. Daher wird jede Disc ein Unikat sein und anders aussehen als die vorherige. Darüber hinaus verwendet Billie recycelbare Mischungen für ihre Single-LP-Farben und sammelt alle Reste der ersten Auflage, um sie später für weitere Auflagen wiederzuverwenden. BioVinyl trägt dazu bei, die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu neuem Vinyl um 90 Prozent zu reduzieren, indem nicht-fossile Brennstoffe wie gebrauchtes Speiseöl oder industrielle Abgase verwendet werden, während die gleiche Audio- und optische Qualität wie bei herkömmlichem Vinyl erhalten bleibt.“

In einem Hinweis auf der Verpackung heißt es weiter: „Alle Vinylverpackungen werden aus FSC-zertifiziertem Recyclingpapier/-karton hergestellt, die zu 100 % aus Post-Consumer-Abfällen und recycelten Pre-Consumer-Fasern hergestellt werden. Bei der verwendeten Tinte handelt es sich um einen rohen Dispersionslack auf Pflanzen- und Wasserbasis. Anstelle von Schrumpffolie sind die Hüllen zu 100 Prozent recycelt und wiederverwendbar. Für den Versand werden alle fertigen Waren verpackt und in bis zu 93 Prozent recycelten und zu 100 Prozent recycelbaren Versandkartons an die Depots geliefert.“

Die 22-jährige Popsängerin hat sich verpflichtet, in ihrer Arbeit so nachhaltig wie möglich zu sein, indem sie recycelbare Materialien verwendet und sicherstellt, dass auch ihre Tourneen so umweltfreundlich wie möglich sind. Sie verbannt Einwegplastik aus ihren Shows und stellt ihrer Crew pflanzliche Mahlzeiten zur Verfügung. Sie hat erst kürzlich einige der „größten Künstler der Welt“ dafür kritisiert, dass sie mehrere verschiedene Versionen derselben Vinyls erstellt haben, um die Fans zu ermutigen, mehr zu kaufen. Gegenüber ‚Billboard‘ sagte sie: „Wir leben in der heutigen Zeit, in der es aus irgendeinem Grund für einige Künstler sehr wichtig ist, alle möglichen Arten von Vinyl und Verpackungen herzustellen … was den Umsatz steigert und die Zahlen erhöht und ihnen mehr Geld und mehr bringt … Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie verschwenderisch das ist. Es passiert direkt vor unseren Augen und die Leute kommen links und rechts damit durch, und ich finde es wirklich frustrierend.“