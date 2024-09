Gemeinsam über 123 Millionen Follower Billie Eilish und Finneas unterstützen Kamala Harris

Billie Eilish und Finneas sind beide in der Musikbranche erfolgreich. (paf/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 09:26 Uhr

Für Billie Eilish und Finneas ist die Wahl "klar". Die Musiker-Geschwister unterstützen bei der US-Präsidentschaftswahl Kamala Harris und Tim Walz. Grund für ihre Entscheidung sei unter anderem der "Schutz der Reproduktionsfreiheit".

Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas (27) haben sich für die US-Präsidentschaftswahl hinter Kamala Harris (59) gestellt. In ihrem gemeinsamen Instagram-Video appellierte Eilish am Dienstag (17. September) an ihre Follower: "Wählt, als würde euer Leben davon abhängen, denn das tut es."

"Die Entscheidung ist klar"

Die beiden Musiker forderten ihre Fans zum Anlass des "National Voter Registration Day" dazu auf, sich für die Wahl zu registrieren und frühzeitig ihre Stimme abzugeben. "Wir stimmen für Kamala Harris und Tim Walz, weil sie für den Schutz unserer Reproduktionsfreiheit, unseres Planeten und unserer Demokratie kämpfen", erklärte Eilish die Wahlempfehlung.

"Wir können nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben, unsere Freiheiten und unsere Zukunft kontrollieren", führte Finneas aus. "Die einzige Möglichkeit, sie und die gefährliche Agenda des Projekts 2025 zu stoppen" biete die Wahl von Kamala Harris, wie er betonte. In der Nachricht zum Video ergänzten sie: "Die Entscheidung ist klar." Auf Instagram folgen ihr 119 Millionen Personen, hinzu kommen die 4,2 Millionen Follower ihres Bruders.

Billie Eilish und Finneas trafen bereits Joe Biden

Dass sich die Geschwister für die Kandidaten der Demokraten aussprachen, ist keine Überraschung. Eilish und Finneas unterstützten bei der vergangenen Wahl bereits Joe Biden (81). In einem Video sagte Eilish 2020: "Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns am Herzen liegt." Finneas schoss auf X (damals Twitter) ebenso gegen Trump und betonte, Biden werde sich bei einem Wahlgewinn "für die Interessen jedes einzelnen Amerikaners einsetzen".

Eilish und Finneas statteten dem US-Präsidenten im Februar 2022 zudem einen Besuch ab. "Als ich hörte, dass meine Freunde @billieeilish und @finneas für eine Show in der Stadt waren, wusste ich, dass ich sie ins Weiße Haus einladen musste", schrieb Biden auf Social Media zu einem Foto mit den Musikern. "Es war schön, euch und eure Familie zu sehen", ergänzte er und freute sich, dass sie seinen Hund Commander kennenlernten.

Vor einer Woche sprach sich mit Taylor Swift (34) bereits ein erstes musikalisches Schwergewicht für Harris und Walz (60) aus. In einem Instagram-Post gab die Sängerin bekannt, sie werde Kamala Harris wählen, "weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt". Sie bezeichnete Harris als "besonnene, begabte Führungspersönlichkeit".