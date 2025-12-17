Stars Billy Crystal wird Rob Reiner ‚für immer‘ vermissen

Billy Crystal, Rob Reiner and Meg Ryan - Avalon - 1989 - When Harry Met Sally BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 09:00 Uhr

Billy Crystal wird Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele „für immer“ vermissen.

Der 77-jährige Filmstar würdigte den Regisseur von ‚Harry und Sally‘, der am Wochenende gemeinsam mit seiner Partnerin Michele in ihrem Haus in Los Angeles getötet wurde, in einer gemeinsamen Erklärung. Diese veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau Janice sowie einer Gruppe enger Freunde des tragischen Paares, darunter die Schauspieler Martin Short, Larry David und Albert Brooks sowie der Filmemacher Barry Levinson. Die Erklärung, die zunächst der ‚Associated Press‘ vorlag, lobte Reiners Arbeit als Schauspieler und Regisseur und erinnerte an ihn als großartigen Freund. Darin hieß es: „Rob Reiner war nicht nur ein großartiger komödiantischer Schauspieler, er wurde auch zu einem meisterhaften Geschichtenerzähler. Es gibt keinen anderen Regisseur mit einer solchen Bandbreite. Von Komödie über Drama bis hin zu ‚Mockumentary‘ und Dokumentarfilm war er stets auf dem Höhepunkt seines Könnens. Er verzauberte das Publikum. Man vertraute ihm. Die Menschen standen Schlange, um seine Filme zu sehen.“

Weiter hieß es, dass Reiner außerdem ein „leidenschaftlicher, mutiger Bürger“ war, dem sein Heimatland nicht nur am Herzen lag, sondern der gemeinsam mit seiner Frau Michele alles tat, um es besser zu machen. „Stark und entschlossen widmeten Michele und Rob Reiner einen großen Teil ihres Lebens dem Wohl unserer Mitbürger. Gemeinsam waren sie eine besondere Kraft – dynamisch, selbstlos und inspirierend“, steht weiter zu lesen. Abschließend erklärte die Gruppe: „Wir waren ihre Freunde, und wir werden sie für immer vermissen.“

Die Leichen von Rob Reiner und seiner Frau wurden am Sonntag (14. Dezember) in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Der 32-jährige Sohn des Paares, Nick Reiner, wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt, zudem mit dem besonderen Vorwurf des Einsatzes eines Messers.

Nick wurde wenige Stunden nach dem Tod seiner Eltern im Zusammenhang mit den Taten festgenommen. Derzeit wird er ohne Kaution im Men’s Central Jail in Los Angeles festgehalten und sollte am Dienstag (16. Dezember) vor Gericht erscheinen. Die Anhörung wurde jedoch verschoben, da Nick laut seinem Anwalt Alan Jackson medizinisch noch nicht für einen Gerichtstermin freigegeben worden war.