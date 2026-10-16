Stars Billy Joel darf ’nicht mehr auftreten‘

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:08 Uhr

Billy Joel darf nicht mehr auf die Bühne und „auch nicht mehr Auto fahren“.

Der 77-jährige Musiker hat bekannt gegeben, dass er seine geliebte Motorradsammlung verkauft. Seine Ärzte hätten ihm davon abgeraten, sich wieder ans Steuer zu setzen, nachdem bei ihm ein sogenannter Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert worden war. Bei dieser neurologischen Erkrankung, die vor allem bei älteren Menschen auftritt, sammelt sich Flüssigkeit in den Hirnkammern. Außerdem hätten ihm die Mediziner vorerst von Auftritten abgeraten, da die „Belastung durch eine Show“ zu groß für ihn sein könnte.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Billy Joel: „Nun, gesundheitlich geht es mir gut. Ich habe eine Erkrankung, die Hydrozephalus genannt wird. Früher bezeichnete man das als Wasser im Gehirn. Sie beeinträchtigt mein Gleichgewicht, mein Gedächtnis, mein Sehvermögen und mein Gehör. Aber mir geht es gut. Man bezeichnet es als eine neurologische Störung, aber so schlimm ist es nicht. Hauptsächlich beeinträchtigt sie mein Gleichgewicht.“ Auf die Frage, ob er jemals wieder auf Tournee gehen könne, erklärte Joel, dass er zunächst weitere Untersuchungen abwarten müsse. Erst danach werde sich zeigen, ob er wieder Konzerte geben dürfe. „Das weiß ich nicht. Ich muss eine Reihe von Untersuchungen machen lassen, bevor ich das sagen kann. Aber momentan darf ich nicht Auto fahren. Es ist mir ausdrücklich untersagt. Und ich darf auch nicht auftreten, denn mein Neurologe hat mir erklärt, dass sich ein Konzert jedes Mal so auswirkt, als würde man eine Gehirnerschütterung erleiden“

Joel räumte ein, dass seine gesundheitlichen Probleme ein Grund für den Verkauf seiner Motorräder seien. Gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, dass er nicht riskieren wolle, bei einem Unfall ums Leben zu kommen. Er fügte hinzu: „Am Ende hatte ich mehr als hundert Motorräder. Aber die Wahrheit ist: Man kann immer nur eines auf einmal fahren. Ich bin mittlerweile über 70 und habe erkannt, dass ich nicht mehr so viel fahren kann wie früher. Ich möchte nicht wie ein Käfer an einer Windschutzscheibe enden. Deshalb dachte ich mir, dass ich einen großen Teil meiner Sammlung versteigern lassen sollte.“

Im November kommen bei Rétromobile New York mehr als 70 Motorräder aus seiner privaten Sammlung unter den Hammer. Der Erlös geht an die Joel Foundation, die Stiftung des Musikers. David Gooding, Präsident von Gooding Christie’s, erklärte in einer Stellungnahme gegenüber dem Promiportal ‚TMZ‘: „Es ist uns eine große Ehre, die Billy-Joel-Motorradsammlung präsentieren zu dürfen. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als New York City selbst: eine Stadt, die so eng mit Mr. Joel und seinem gefeierten Vermächtnis als einer der beliebtesten Musiker aller Zeiten verbunden ist?“ Zu den Auktionsstücken gehören unter anderem eine Triumph T140 Bonneville aus dem Jahr 1978, eine Ducati Mike Hailwood 900 von 1982 sowie eine Ducati 750 Sport aus dem Jahr 1975. Billy Joel, der mit Hits wie ‚Piano Man‘ berühmt wurde, trennt sich damit von einem großen Teil seiner langjährigen Motorradsammlung.