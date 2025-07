Stars Billy Porter will eigenes Mode- und Beauty-Imperium aufbauen

Bang Showbiz | 18.07.2025, 18:00 Uhr

Billy Porter plant, nach dem Start seiner ersten Make-up-Linie ein eigenes Mode- und Beauty-Imperium aufzubauen.

Der 55-jährige Sänger und Schauspieler hat sich mit seinem eigenen Kosmetikunternehmen namens Black Mona Lisa – benannt nach seinem Song von 2023 – in die Schönheitsbranche gewagt. Das Sortiment umfasst Produkte wie Reinigungsmittel und Seren sowie Lidschimmer und Lippenstifte. Billy hofft aber, dass der Launch nur der Anfang seiner unternehmerischen Laufbahn ist.

Er sagte gegenüber ‚WWD‘: „Black Mona Lisa ist für mich allgegenwärtig. Es ist für immer klassisch und kommt nie aus der Mode. Das hier ist einfach Black Mona Lisa jenseits der Musik.“ Damit ist er aber noch lange nicht am Ende seiner Pläne: „Ich will auch Black Mona Lisa-Kleidung, -Schuhe und -Kochgeschirr.“ Billy betonte außerdem, dass die Marke Menschen „befreien“ soll, weil es beim Make-up „keine Regeln“ gebe. Er fügte hinzu: „Was ich von meinen jüngeren Freunden gelernt habe, ist, dass es keine Buchstaben gibt; es gibt keine Regeln. Es ist befreiend und macht Spaß; es ist authentisch.“ Seine Marke sei sein authentisches Ich und er wolle, das auch andere Menschen ihr Inneres dadurch finden. „Das ist es, was ich mit dieser Marke erreichen möchte. Ich will, dass sie Menschen befreit und ihnen ermöglicht, alles zu sein, was sie sein wollen.“

Zuvor hatte Billy zugegeben, dass er eigentlich „ein Introvertierter“ sei, aber durch seinen Beruf – mit Auftritten am Broadway und im West End – gelernt habe, extrovertierter zu sein. Auf die Frage, was ihn zum Lächeln bringe, sagte er dem ‚Town and Country Magazine‘: „Wahre Freundlichkeit. Man würde es nicht vermuten, aber … ich bin ein Introvertierter. Ich weiß, wie man ein Extrovertierter ist, weil mein Job das erfordert. Aber wenn du mein wahres Ich kennenlernen willst: Ich bin ein Zuhause-Typ, ich will mit meinen Freunden zusammen sein.“ Diese Einstellung habe sich im Lauf der Jahre verändert, findet Billy. Als junger Mensch sei er extrovertierter gewesen.