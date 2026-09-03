Stars Billy Ray Cyrus reagiert auf Mileys Entscheidung, ihren Nachnamen abzulegen

Miley and Billy Ray Cyrus - Glastonbury 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin will künftig beruflich nur noch unter dem Namen Miley auftreten. Nun äußert sich ihr Vater zu der Entscheidung.

Billy Ray Cyrus hält die Entscheidung seiner Tochter Miley, für ihr nächstes Album künftig nur noch unter ihrem Vornamen aufzutreten, für eine „natürliche Entwicklung“.

Miley hatte Anfang der Woche auf Instagram angekündigt, dass ihr neues Album ‚Bass Persuades‘ am 18. September erscheint. Gleichzeitig erklärte sie ihren Fans, dass sie beruflich künftig nur noch als Miley bekannt sein werde. Der ‚Achy Breaky Heart‘-Sänger reagierte nun auf X auf die Entscheidung seiner Tochter. Dabei scherzte er, er selbst habe sie gewissermaßen als Erster dazu inspiriert, nur einen Namen zu verwenden. „Familie bedeutet jetzt mehr denn je. Ich habe mein kleines Mädchen immer Miley genannt. Einfach … Miley“, schrieb er.

Billy wies außerdem darauf hin, dass sich Miley mit ihrer Entscheidung in guter Gesellschaft befinde, da auch andere berühmte Musiker ausschließlich unter ihrem Vornamen bekannt sind. „Ich habe Miley gestern gesagt, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, dass sie ihren Vornamen verwendet. Ich habe Dolly und Cher erwähnt. Je mehr ich darüber nachdenke … Elvis … Prince … und so weiter“, zählte er auf. Für einen „legendären Superstar“ sei das eine natürliche Entwicklung. „Und die Legende geht weiter! Ich freue mich auf das neue Album“, verriet der Country-Musiker.

Mileys Entscheidung erinnert Billy auch an seine eigene Anfangszeit als Sänger. Damals wollte er unter dem Namen Cyrus auftreten, doch sein Plattenlabel bestand darauf, dass er Billy Ray Cyrus heißen sollte. 2017 versuchte er, zu seinem ursprünglichen Künstlernamen zurückzukehren. Dem ‚Rolling Stone‘ erklärte er damals, er wolle fortan nur noch unter seinem Nachnamen Cyrus auftreten. „Ich wurde schon immer Cyrus genannt und habe Mercury Records zu Beginn angefleht, mich Cyrus zu nennen, weil ich mich damit wohlgefühlt habe“, gestand der 65-Jährige.

Bei der Ankündigung ihres neuen Albums auf Instagram erklärte Miley in dieser Woche, der Titel ‚Bass Persuades‘ sei aus der Vorstellung entstanden, dass Musik etwas „Mächtiges, Verletzliches, Süßes und Starkes“ sei. Die ‚Wrecking Ball‘-Interpretin schilderte: „Musik ergreift von uns Besitz. Wir fühlen sie, singen sie, tanzen manchmal dazu, lassen sie heraus und machen weiter.“ Miley wird den Launch des Albums mit zwei Konzerten in der Hollywood Bowl am 16. und 18. Oktober feiern.