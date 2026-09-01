Stars Jane Fonda wird beim Gedenken an Dolly Parton emotional

Screen Actors Guild Awards 2025 - Jane Fondal - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 14:00 Uhr

Jane Fonda wird beim Gedenken an Dolly Parton emotional.

Jane Fonda hat sich mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Freundin Dolly Parton erinnert.

Die Schauspielerin beschrieb die Country-Legende als einen Menschen, der für sie vor allem eines verkörpert habe: Liebe. Parton war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren gestorben. Fonda, die gemeinsam mit ihr im Film ‚9 to 5‘ vor der Kamera stand, erzählte im Gespräch mit ‚Democracy Now‘ von ihrer besonderen Verbindung zu der Sängerin. Dabei wurde die 88-Jährige sichtlich emotional. „Sie bedeutete … sie bedeutete Liebe. Sie liebte jeden“, sagte Fonda. Besonders beeindruckt habe sie Partons Umgang mit ihren Fans. Während gemeinsamer Besuche in abgelegenen Gegenden von Tennessee und Arkansas habe sie erlebt, wie sehr die Menschen die Musikerin verehrten. Fonda erinnerte sich an Orte, an denen Menschen unter sehr einfachen Bedingungen lebten. Parton sei dort stets in ihrer glamourösen Bühnenkleidung aufgetreten. „Ich habe sie nie ohne ihre komplette Aufmachung gesehen“, sagte Fonda. Trotzdem habe Parton nie den Eindruck erweckt, über den Menschen zu stehen. „Es war vollkommen klar, dass sie ihnen absoluten Respekt entgegenbrachte. Deshalb war da so viel Liebe“, erklärte Fonda. Parton habe sich niemals verstellt oder ihre Persönlichkeit für andere kleiner gemacht. Gerade dadurch habe sie ihr Publikum erreicht. „Sie hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, Fans wahrzunehmen und zu respektieren.“

Unvergessen ist für Fonda auch der Moment, in dem Parton ihr und Lily Tomlin erstmals den Titelsong zu ‚9 to 5‘ vorsang. Einige Wochen nach Beginn der Dreharbeiten habe Parton die beiden Schauspielerinnen während der Mittagspause zu sich gerufen. Mit ihren langen Fingernägeln habe sie dabei sogar den Rhythmus begleitet und den späteren Hit ‚9 to 5‘ vorgetragen. Fonda und Tomlin hätten sich anschließend nur angesehen, beide mit „der größten Gänsehaut“, die sie je erlebt hätten. „Oh mein Gott. Das ist es“, hätten sie gedacht. Für Fonda war sofort klar: Der Song würde ein Erfolg werden und zur Hymne der arbeitenden Sekretärinnen werden.

Auch Partons Humor ist Fonda in Erinnerung geblieben. Die Sängerin habe ständig gelacht und dafür gesorgt, dass auch die Menschen um sie herum etwas zu lachen hatten. Fonda verbrachte sogar zehn Tage in Partons Tourbus, um sich auf eine Rolle als Frau aus dem ländlichen Süden vorzubereiten. Parton sei damals die einzige Person dieses Typs gewesen, die sie persönlich kannte. Fonda betonte zudem, Parton sei „absolut“ eine Feministin gewesen. Sie habe von Anfang an gewusst, wer sie sei, und erkannt, dass andere Menschen sich über ihr Aussehen lustig machen würden. Deshalb habe sie selbstbewusst die Kontrolle übernommen. „Sie war immer Herrin über ihr Leben, ihr Talent, ihr Geschäft und ihre Karriere“, sagte Fonda. Bereits zuvor hatte sie sich auf Instagram von ihrer Freundin verabschiedet. „Ich habe nie jemanden wie sie gekannt“, schrieb Fonda. Parton sei gleichzeitig eine verspielte Frau aus den Bergen Tennessees und eine tiefgründige Denkerin gewesen, die Menschen bis zu ihrem wahren Inneren habe durchschauen können. Für Fonda verkörperte Parton vor allem Empathie. Diese Eigenschaft, so schrieb sie, hätte die Sängerin sicherlich gewollt, dass die Menschen auch nach ihrem Tod mit sich tragen.