Stars Birgit Schrowange erinnert sich an mutige Karriereentscheidung

Birgit Schrowange - Hamburg, 21.10.2017 Goldene Bild der Frau - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin Birgit Schrowange traf Mitte der 1990er-Jahre eine berufliche Entscheidung, die in der deutschen Fernsehlandschaft viel Aufmerksamkeit erregte.

Nach vielen Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo sie unter anderem an Formaten wie der ‚Deutschen Schlagerparade‘ mitwirkte, entschied sie sich 1994 für einen Wechsel zum Privatsender RTL.

Dieser Schritt wurde im damaligen Kollegenkreis durchaus kritisch gesehen. Besonders der bekannte Showmaster Dieter Thomas Heck reagierte laut Schrowange emotional auf ihre Entscheidung. Rückblickend schilderte sie, er habe den Wechsel persönlich stark missbilligt und sei enttäuscht gewesen. Sie erinnert sich an seine deutliche Reaktion: „Der war total beleidigt.“

Im Umfeld des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sei ihr Schritt ebenfalls nicht überall auf Verständnis gestoßen. Viele hätten ihr geraten, die sichere Position nicht aufzugeben und beim etablierten Sender zu bleiben. Dennoch habe sie sich bewusst für den Wechsel entschieden, da sie sich dort neue berufliche Perspektiven und bessere Verdienstmöglichkeiten erhoffte. Unterstützung erhielt sie hingegen aus dem Umfeld von RTL, wo man sie bestärkt habe, die Chance zu nutzen.

Im Gespräch über diese Zeit machte sie zudem deutlich, dass es im Berufsleben oft Mut brauche, Veränderungen anzunehmen. Ihre Haltung beschreibt sie rückblickend sinngemäß so: „Das größte Risiko ist kein Risiko einzugehen.“ Trotz der damaligen Kritik bewertet Schrowange den Schritt heute positiv. Sie sieht ihn als wichtigen Wendepunkt in ihrer Karriere, der ihr neue Möglichkeiten eröffnet habe. Auch spätere finanzielle Entscheidungen verliefen nicht immer erfolgreich, etwa Investitionen während der Dotcom-Blase. Dennoch betrachtet sie diese Erfahrungen als prägend und lehrreich für ihren weiteren Lebensweg.