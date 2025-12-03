Musik Björk arbeitet an ihrem ersten Studioalbum seit 2022

Bjork performs at The 2023 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 11:00 Uhr

Björk arbeitet an ihrem ersten neuen Album seit 2022.

Die 60-jährige isländische Musikerin hat seit ‚Fossora‘ vor fast vier Jahren kein Studioalbum mehr veröffentlicht, doch nun scheint eine neue Sammlung von Songs für 2026 geplant zu sein. Im nächsten Sommer wird die ‚It’s Oh So Quiet‘-Sängerin eine Ausstellung in der Nationalgalerie von Island präsentieren, und ein neuer Instagram-Post über das Projekt deutet stark auf ihre zukünftigen Pläne hin. Sie und der Künstler James Merry werden während des Reykjavik Arts Festival, das am 30. Mai eröffnet, die Galerie übernehmen. Die ‚Echolalia‘-Ausstellung wird drei „immersive Installationen“ umfassen. Diese bieten der Öffentlichkeit „eine seltene Gelegenheit, sich intensiv mit Werken von außergewöhnlicher visueller, klanglicher und emotionaler Tiefe auseinanderzusetzen“. Die ersten beiden Installationen – ‚Ancestress‘ und ‚Sorrowful Soil‘ – tragen die Titel von Songs aus ‚Fossora‘. Der Post – geteilt von Björk, dem Festival und der Galerie – fügte jedoch hinzu: „Die dritte ist ein neues Werk, das auf Musik aus [Björks] kommendem Album basiert, das derzeit in Entwicklung ist.“

Unterdessen hat das Reykjavik Arts Festival weitere Details zur Ausstellung und neuem Material bekanntgegeben. In einer von ‚visir.is‘ zitierten Erklärung sagten die Organisatoren: „Der erste Saal wird eine neue Installation mit Musik aus Björks kommendem Album zeigen. Dies lädt die Besucher dazu ein, das nächste Kapitel in der künstlerischen Forschung der Musikerin zu erkunden, in dem Transformation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.“

Auch wenn keine weiteren Details enthüllt wurden, scheint dies eine Bestätigung zu sein, dass ein neues Album auf dem Weg ist. Der ursprüngliche Post führte fort: „James Merrys Ausstellung umfasst über 80 Kunstwerke und bietet einen Einblick in die Entwicklung seines künstlerischen Schaffens im letzten Jahrzehnt. Die ausgestellten Masken zeigen Merrys Handwerkskunst, die traditionelle Techniken mit zeitgenössischen, avantgardistischen Ausdrucksformen verbindet.“