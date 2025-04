Stars Black Eyed Peas: Apl.de.ap schockiert über Tragödie beim kanadischen Festival

Bang Showbiz | 28.04.2025, 16:00 Uhr

Black Eyed Peas-Star Apl.de.ap steht unter „Schock“, nachdem er am Samstag (26. April) nur „Minuten“ vor dem Anschlag auf ein Festival in Kanada die Bühne verlassen hat.

Ein Mann fuhr mit einem SUV in eine Menschenmenge beim philippinischen Lapu Lapu Street Festival in Vancouver, wobei mindestens elf Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Der 50-jährige Musiker forderte nun die Fans auf, für die von der Tragödie Betroffenen zu beten.

Er schrieb auf Instagram: „Unsere Herzen sind gebrochen für die Opfer, ihre Familien und alle, die von der Tragödie beim Lapu Lapu Festival betroffen sind. J-Rey und ich hatten gerade unseren Auftritt beendet und verließen die Bühne Minuten bevor es passierte.“ Es sei schwer, den Schock und die Schwere in Worte zu fassen, den die Musiker empfinden, aber trotzdem bedankte sich Apl.de.ap bei allen, die sich gemeldet haben und bittet um Gebete für die Betroffenen. „Bitte schließen Sie die Opfer, ihre Angehörigen und die Organisatoren in Ihre Gebete ein. Sie brauchen jetzt all die Liebe und Kraft. Das Einzige, was mir bei den Zuhörern und den Botschaften, die herumgeschickt wurden, aufgefallen bin, ist das Gemeinschaftsgefühl, das seine liebevollen Arme um uns legt. Wir lieben euch alle.“

Der Komiker Jo Koy, der philippinisch-amerikanischer Abstammung ist, hat ebenfalls seine Erschütterung über den Vorfall geteilt. Er sagte in einer Erklärung, die in den sozialen Medien geteilt wurde: „Ich bin untröstlich zu hören, was auf dem philippinischen Festival in Vancouver passiert ist. Dies sollte eine Veranstaltung sein, die unsere schöne Kultur ehrt und feiert, und jetzt trauern wir um den Verlust von elf Menschenleben, die zu früh genommen wurden. Mein Herz ist bei allen, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen waren.“

Die Polizei verhaftete einen 30-jährigen Mann aus Vancouver am Tatort und sagte später, sie seien „zuversichtlich“, dass es sich nicht um einen Terroranschlag gehandelt habe.