Film ‚Black Phone‘-Star Mason Thames übernimmt neue Coming-of-Age-Rolle

Mason Thames - Green Day - L A Premiere Of "Nimrods" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 11:00 Uhr

'Black Phone'-Star Mason Thames übernimmt neue Coming-of-Age-Rolle.

Mason Thames hat eine neue Hauptrolle übernommen.

Der 19-jährige Schauspieler, der vor allem durch seine Auftritte in den Franchises ‚How to Train Your Dragon‘ und ‚Black Phone‘ bekannt ist, wird in der Coming-of-Age-Komödie ‚Narcs‘ zu sehen sein. Wie ‚Deadline‘ berichtet, hat Thames einen Vertrag mit Sony Pictures unterzeichnet und soll eine Hauptrolle in dem neuen Film übernehmen. Details zur Handlung werden derzeit noch unter Verschluss gehalten. Für ‚Narcs‘ wird John Phillips sein Regiedebüt geben. Phillips schrieb unter anderem die Drehbücher zu R-Rated-Komödien wie ‚Dirty Grandpa‘, ‚No Hard Feelings‘ und ‚Good Boys‘.

Das Drehbuch basiert auf einer Vorlage von Jordan und Justin Shipley, den Machern der Serie ‚Wrecked‘. Phillips hat das Skript gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Gene Stupnitsky noch einmal überarbeitet. Seinen Durchbruch feierte Thames 2021 als Finney Blake in ‚The Black Phone‘. Regisseur Scott Derrickson war von seinem Talent überzeugt und sprach gegenüber ‚Rue Morgue‘ ausführlich über die Arbeit mit dem damals noch jungen Schauspieler. „Er besitzt eine Gabe, die nur sehr wenige Schauspieler haben, selbst unter erwachsenen Profis. Er kann jeden Moment wahrhaftig und emotional verarbeiten, Einstellung für Einstellung, ohne dabei zu übertreiben“, sagte Derrickson. „Man sieht es in seinen Augen und in seiner Mimik. Diese Fähigkeit, auf ehrliche und authentische Weise zu spielen, kann man nicht erlernen.“ Derrickson räumte zwar ein, dass Thames aufgrund seiner „Unerfahrenheit“ zunächst „ziemlich viel Anleitung“ benötigt habe. Nachdem er jedoch den fertigen Film gesehen hatte, bezeichnete er dessen Leistung als „makellos“. Weiter sagte der Regisseur: „Er verpasst keinen einzigen Moment. Bei einem Kinderschauspieler ist das schon eine bemerkenswerte Aussage.“

2025 kehrte Thames in ‚Black Phone 2‘ als Finney Blake zurück. Im selben Jahr übernahm er außerdem die Rolle des Hicks in der Realverfilmung von ‚How to Train Your Dragon‘. Für die geplante Fortsetzung, die 2027 erscheinen soll, wird mit seiner Rückkehr gerechnet. Zu seinen jüngeren Projekten gehören außerdem das Green-Day-Drama ‚Nimrods‘, ‚Regretting You‘ sowie die R-Rated-Komödie ‚Idiots‘. Über seine vielseitige Filmografie sprach Thames zuvor mit ‚Teen Vogue‘. „Nach ‚The Black Phone‘ wurde damit ein bestimmter Ton für einen ernsteren Weg vorgegeben“, erklärte der Schauspieler. „Dann bekam ich ‚How to Train Your Dragon‘, und ich wollte nicht auf Hicks festgelegt werden. Das wäre zwar nichts Schlechtes, denn diese Figur bedeutet mir alles. Aber ich wollte mich auch darüber hinaus als Schauspieler etablieren, unterschiedliche Rollen übernehmen, meine Bandbreite zeigen und nebenbei einige Filme von meiner persönlichen Wunschliste abhaken.“