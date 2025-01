Musik Blackpink-Star Jennie: So herausfordernd war die Arbeit an ihrem Soloalbum

Jennie Blackpink - The Idol at Cannes Film Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin fasste den Entschluss, ihre Platte in Los Angeles statt Seoul aufzunehmen.

Jennie von Blackpink fand die Aufnahmen zu ihrem ersten Soloalbum äußerst herausfordernd.

Der K-Pop-Star entschied sich dafür, das Album in Kalifornien statt in seiner Heimat Südkorea aufzunehmen. Genau das stellte die 28-Jährige jedoch vor große Herausforderungen, da sie es schwierig fand, mit vielen neuen Leuten in einer ungewohnten Umgebung zusammenzuarbeiten.

Im Gespräch mit ‚Billboard‘ erzählt Jennie, wieso sie damals den mutigen Entschluss wagte, nach Los Angeles zu reisen: „Ich wollte mich einfach nur ausprobieren und Erfahrungen sammeln.[In Seoul] habe ich es mir in einer einfachen Umgebung, die ich vor langer Zeit geschaffen habe, so bequem gemacht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich dachte mir: ‚Nein, wenn das deine Karriere und dein Leben ist, dann erforsche und lerne.‘ Das habe ich mir immer wieder gesagt.“

Die Sängerin und Rapperin räumt ein: „Am Anfang hatte ich sehr zu kämpfen. Ein paar Monate lang, würde ich sagen, habe ich mich einfach nach draußen gezwungen und bin in Räume voller neuer Leute gegangen. Ich musste immer wieder an die Tür klopfen: ‚Ist es das?‘ Und schließlich kamen wir an einen Punkt, an dem ich eine gute Gruppe von Leuten gefunden hatte, mit denen ich mich verbunden fühlte, klanglich und als Freunde.“ Im Oktober veröffentlichte Jennie ihre erste Solo-Single ‚Mantra‘.