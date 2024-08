Film Blake Lively: CEO von Sony Pictures Entertainment lobt ihr Engagement für ‚It Ends With Us‘

Blake Lively - It Ends With Us - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 12:00 Uhr

Der CEO lobte den Star dafür, dass sie mit ihrem neuen Film „die Diskussion über häusliche Gewalt fördert“.

Tony Vinciquerra, der CEO von Sony Pictures Entertainment, lobte Blake Lively dafür, dass sie mit ihrem neuen Film ‚It Ends With Us‘ „die Diskussion über häusliche Gewalt fördert“.

In dem neuen Film, der auf Colleen Hoovers gleichnamigem Roman von 2016 beruht, spielt die 36-jährige Schauspielerin eine junge Frau, die sich unsterblich in einen scheinbar harmlosen Mann (Justin Baldoni) verliebt, bevor sie herausfindet, dass er ein Missbrauchstäter ist.

Und der Boss des Filmstudios zollte Lively jetzt dafür Tribut, dass sie mit dem Projekt ein Licht auf häusliche Gewalt geworfen hat. Vinciquerra erklärte in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Blake, Colleen und so viele Frauen haben so viel Arbeit in diesen bemerkenswerten Film gesteckt und von Anfang an selbstlos gearbeitet, um sicherzustellen, dass ein so wichtiges Thema mit Sorgfalt behandelt wird. Das Publikum liebt den Film. Blakes Leidenschaft und Engagement, die Diskussion über häusliche Gewalt zu fördern, ist lobenswert. Wir lieben die Zusammenarbeit mit Blake und wollen 12 weitere Filme mit ihr machen.“ Und während der Streifen aktuell das Publikum überzeugt und an den Kinokassen beeindruckt, war zuvor darüber spekuliert worden, dass die Beziehung zwischen den Hauptdarstellern Lively und Baldoni angeblich in die Brüche gegangen sei. Der 40-jährige Schauspieler, der bei dem Film auch Regie führte, soll sich während der Postproduktion des Films mit Blake und Hoover nicht gut verstanden haben, als zwei Versionen des Films auftauchten, nachdem sein Co-Star bei dem ‚Deadpool and Wolverine‘-Editor Shane Reid eine alternative Schnittfassung des neuen Streifens in Auftrag gegeben hatte.