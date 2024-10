In New Orleans Blake Lively und Ryan Reynolds feiern bei Taylor-Swift-Konzert

Blake Lively und Ryan Reynolds sind eng mit Taylor Swift befreundet. (hub/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 15:25 Uhr

Taylor Swift steht wieder auf der Bühne, das wollen sich auch ihre prominenten Freunde nicht entgehen lassen: Blake Lively und Ryan Reynolds wurden bei einem der Konzerte der Sängerin gesichtet.

Musik-Superstar Taylor Swift (34) hat ihre "Eras Tour" in New Orleans fortgesetzt – im Publikum waren dabei offenbar ihre Promi-Freunde Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48). Auf einem Fan-Video aus dem "Caesars Superdome", das einen VIP-Bereich des Veranstaltungsorts zeigen soll, sind die beiden Stars laut "People"-Magazin zu sehen.

In dem Clip, der demnach auf X (ehemals Twitter) gepostet wurde, steht die Schauspielerin hinter ihrem Ehemann, während der Hollywoodstar zur Musik tanzt. Auf einem weiteren Video, das auf TikTok gepostet wurde, sollen die zusammenpassenden Outfits der beiden zu sehen sein. Reynolds entschied sich für ein kurzärmeliges, weißes Hemd und eine dunkle Hose. Lively trug offenbar eine weiße Weste und eine weiße Bluse.

Die drei Stars sollen seit Jahren eng befreundet sein

Taylor Swift soll US-Medienberichten zufolge schon seit einiger Zeit eng mit Blake Lively und Ryan Reynolds befreundet sein. Vor wenigen Wochen war die Sängerin bei einem gemeinsamen Abend mit dem Paar gesehen worden. Auch Swifts Partner, NFL-Star Travis Kelce (35), war laut den Berichten bei dem Treffen in New York City dabei.

Blake Lively und Ryan Reynolds haben bereits mehrere Konzerte von Taylor Swift besucht. Außerdem leisteten sie Swift im Football-Stadion Gesellschaft. Gemeinsam haben sie im vergangenen Jahr die Kansas City Chiefs angefeuert, für die Travis Kelce spielt.

Im Dezember geht die Tour von Taylor Swift zu Ende

Im März 2023 hatte Taylor Swift ihre Rekord-Tour in den USA gestartet, bevor sie mit ihrer Show nach Mittel- und Südamerika, Asien, Australien und Europa reiste. Nach einer mehrwöchigen Pause kehrte sie in der vergangenen Woche auf die Bühne zurück und begann die letzte Etappe ihrer Tour in Miami. Am 8. Dezember soll das Spektakel in Vancouver (Kanada) dann zu Ende gehen.