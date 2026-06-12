Stars Blake Livelys Antrag auf weitere Entschädigung von Justin Baldoni vom Gericht abgelehnt

Blake Lively - Dress - Met Gala 2022 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 21:00 Uhr

Blake Lively hatte ihren Co-Star und Regisseur von 'It Ends With Us', Justin Baldoni, wegen sexueller Belästigung verklagt und ihm vorgeworfen, nach ihren Beschwerden über angebliches Fehlverhalten während der Dreharbeiten eine „Schmutzkampagne“ gegen sie organisiert zu haben.

Ein Richter hat nun Blake Livelys Versuch zurückgewiesen, nach der überraschenden außergerichtlichen Einigung eine weitere Entschädigung von Justin Baldoni zu erhalten.

Die Schauspielerin hatte ihren Co-Star und Regisseur wegen sexueller Belästigung verklagt und ihm vorgeworfen, nach ihren Beschwerden über sein angebliches Verhalten während der Produktion des Films eine „Schmutzkampagne“ gegen sie orchestriert zu haben. Justin reichte daraufhin im Januar 2025 eine Verleumdungsklage über 400 Millionen Dollar gegen Blake, Ryan Reynolds und die Zeitung ‚The New York Times‘ ein und argumentierte, die Vorwürfe gegen ihn seien falsch.

Kurz vor dem geplanten Prozess einigten sich beide Parteien außergerichtlich. Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden geheim gehalten. Blake kehrte jedoch vor Gericht zurück und verlangte die Erstattung von Anwaltskosten, weiteren Auslagen, Strafschadensersatz sowie zusätzliche Entschädigungen von Justin und dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios. Am Freitag (12. Juni) entschied Richter Lewis Liman, dass Blake nach kalifornischem Recht (Civil Code Section 47.1) weder dreifachen Schadensersatz noch Strafschadensersatz geltend machen könne. Das Gesetz war ursprünglich geschaffen worden, um Personen zu schützen, die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens erheben.

In seinem 47-seitigen Urteil warf der Richter Blake vor, das Gesetz umgehen zu wollen. Er schrieb: „Das Gesetz schafft keinen Umweg um die sorgfältig ausgearbeiteten bundesrechtlichen Verfahrensregeln, die die Rechte aller Parteien schützen sollen. Es schafft vielmehr eine eng begrenzte Ausnahme vom üblichen Gerichtsverfahren für eine spezifische und eingeschränkte Form von Entschädigung. Kompensatorische und Strafschadensersatzansprüche fallen nicht unter diese Ausnahme.“

Einem ihrer Anträge gab der Richter jedoch statt: dem auf Erstattung der Anwaltskosten. Er bezeichnete diesen als „auf deutlich soliderer Grundlage“ gestellt. Gleichzeitig betonte er, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung darüber treffe, welche Höhe der Anwaltskosten angemessen sei oder welchen Betrag Blake letztlich erhalten werde.

Ein weiterer Erfolg für Blake war, dass der Richter keine Hinweise auf Böswilligkeit („malice“) fand – ein juristischer Begriff für bewusst falsche Behauptungen. Damit stimmte er überein, dass Blake zum Zeitpunkt ihrer Aussagen selbst an deren Wahrheitsgehalt geglaubt habe.

Anfang des Jahres veröffentlichten Blake und Justin zudem eine seltene gemeinsame Erklärung über ihre Zusammenarbeit an ‚It Ends With Us‘, der Verfilmung des Romans von Colleen Hoover. Der Film wurde zu einer der meistdiskutierten Veröffentlichungen des Jahres – sowohl wegen seines Kassenerfolgs als auch wegen der intensiven Medienaufmerksamkeit rund um die juristischen Auseinandersetzungen seiner Stars. In der Erklärung hieß es: „Das Endergebnis – der Film ‚It Ends With Us‘ – ist für uns alle, die an seiner Entstehung beteiligt waren, eine Quelle des Stolzes.“ Und weiter: „Das Bewusstsein zu schärfen und einen bedeutenden Einfluss auf das Leben von Überlebenden häuslicher Gewalt – und allen Überlebenden – auszuüben, ist ein Ziel, hinter dem wir stehen.“