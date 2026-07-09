Stars ‚Wir heilen‘: Justin Baldoni bricht nach Rechtsstreit mit Blake Lively sein Schweigen

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 10:00 Uhr

Justin Baldoni bricht nach Rechtsstreit mit Blake Lively sein Schweigen.

Justin Baldoni sagt, dass ihn der Rechtsstreit mit Blake Lively dazu gezwungen habe, neu darüber nachzudenken, „was wirklich ist und was im Leben zählt“.

Die beiden Co-Stars aus dem Film ‚It Ends with Us‘ befanden sich seit Dezember 2024 in einem juristischen Konflikt. Blake Lively hatte Justin Baldoni, der auch Regie bei dem Film führte, sexuelle Belästigung sowie die Organisation einer gezielten Rufmordkampagne vorgeworfen. Baldoni und sein Unternehmen Wayfarer Studios reagierten mit einer Gegenklage gegen die 38-jährige Schauspielerin und ihren Ehemann Ryan Reynolds, denen sie Verleumdung und Erpressung vorwarfen. Im April einigten sich beide Seiten außergerichtlich. Nun sprach Baldoni erstmals öffentlich in einem Instagram-Video gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily darüber. Er sagte: „Wir haben fast zwei Jahre lang nichts öffentlich gesagt. Und das lag nicht daran, dass wir nichts zu sagen gehabt hätten. Gott weiß, das hatten wir. Aber jedes Mal, wenn wir ein Video wie dieses aufnehmen wollten, hatten wir das Gefühl, dass es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt war.“

Emily, die seit 2013 mit Justin verheiratet ist und mit ihm die Kinder Maiya (11) und Maxwell (8) hat, ergänzte: „Wir empfinden große Dankbarkeit für so vieles, für so viele Menschen und für vieles, was wir erleben durften. Diese Dankbarkeit nimmt jedoch nicht das Unrecht und den Schmerz weg, den wir in den vergangenen Jahren ebenfalls erlebt haben.“

Sie erklärte, die Familie habe mit vielen schwierigen Erfahrungen kämpfen müssen. „Wir mussten vieles verarbeiten und verstehen: unter anderem, wie so etwas überhaupt passieren konnte, noch dazu unter dem Deckmantel eines Kampfes für Frauen.“ Emily sprach von einem erheblichen Trauma, das die Familie habe bewältigen müssen. Justin stimmte ihr zu: „Es wurden so viele schmerzhafte Dinge in die Welt gesetzt. Wir wollten den Lärm nicht noch vergrößern und deshalb einfach das Rechtssystem seinen Weg gehen lassen.“

Er sagte außerdem, die Familie sei dadurch enger zusammengerückt und zugleich ihrem Bahá’í-Glauben stärker verbunden als je zuvor. Weiter erklärte er: „Wir heilen. Und wer schon einmal etwas Traumatisches erlebt hat, weiß, dass Heilung kein geradliniger Prozess ist. Jeder Tag sieht anders aus. Wir mussten für uns selbst neu definieren, was wirklich ist und was im Leben zählt.“