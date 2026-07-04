Stars Blake Lively und Ryan Reynolds fehlten bei Taylor Swifts Hochzeit

Taylor Swift and Travis Kelce are seen on December 28, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:14 Uhr

Blake Lively und Ryan Reynolds fehlten bei Taylor Swifts Hochzeit.

Blake Lively und Ryan Reynolds gehörten nicht zu den prominenten Gästen bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.

Die Popikone und der Profisportler feierten ihre Hochzeit am Freitag (03. Juli) mit einer großen Zeremonie im Madison Square Garden in New York. Auffällig war jedoch, dass Taylors einstige enge Freundin Blake Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds nicht anwesend waren. Auch beim Probeessen am Tag vor der Hochzeit wurden der ‚Gossip Girl‘-Star und der ‚Deadpool‘-Darsteller nicht gesichtet. ‚TMZ‘ veröffentlichte stattdessen Fotos des Paares aus Lake Placid im Bundesstaat New York. Dort nahm ihre sechsjährige Tochter Betty an einem Reitturnier teil. Blake und Ryan haben außerdem die Töchter James (11) und Inez (9) sowie den dreijährigen Sohn Olin.

Taylor hatte bereits 2024 verraten, dass sie Patin der Kinder von Blake Lively und Ryan Reynolds ist. Außerdem tauchen die Namen der Mädchen in ihrem Song ‚Betty‘ auf dem Album ‚Folklore‘ auf. Damals erklärte sie: „Ich muss sagen, dass einige meiner Lieblingsfiguren auf ‚Folklore‘ James, Inez und Betty heißen.“

Während Blake und Taylor lange als beste Freundinnen galten, soll ihre Beziehung während des Rechtsstreits zwischen Lively und ihrem ‚It Ends With Us‘-Regisseur und Co-Star Justin Baldoni belastet worden sein. Aus zuvor entsiegelten Gerichtsunterlagen geht hervor, dass beide Frauen selbst eine Veränderung ihrer Freundschaft angesprochen hatten. Die veröffentlichten Textnachrichten stammen aus dem Zusammenhang von Blakes Klage gegen Baldoni wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen. Laut ‚PEOPLE‘ schrieb Blake an Taylor: „Ich habe eigentlich keinen Grund zu fragen, aber ich habe das Gefühl, ich sollte es trotzdem tun … Ist alles in Ordnung? In letzter Zeit hatte ich das Gefühl, keine gute Freundin gewesen zu sein, weil ich monatelang nur über meine eigenen Probleme gesprochen habe. Du warst unglaublich großzügig, weil du die wichtigste Person für mich warst und mir nie Vorwürfe gemacht hast.“ Sie wolle die Chance haben, eine bessere Freundin zu sein, falls sie unabsichtlich etwas falsch gemacht habe, schrieb die Schauspielerin weiter. Sie wisse, wie beschäftigt und belastet Taylor sei: körperlich, emotional und organisatorisch. Deshalb erwarte sie nichts von ihr. „Ich möchte nur wissen, ob alles in Ordnung ist“, beendete Blake ihre Nachricht.

Mehr als eine Stunde später antwortete Taylor ihrer Freundin, die zuvor erwähnt hatte, dass Ryan Reynolds sie ermutigt habe, das Thema anzusprechen: „Du liegst nicht falsch, aber es ist auch nichts Dramatisches. Ich bin einfach in allen Bereichen meines Lebens erschöpft und hatte in den vergangenen Monaten das Gefühl, dass sich etwas daran verändert hat, wie du mit mir sprichst.“ Natürlich habe es „die ganze Justin-Situation“ gegeben, so Taylor weiter, und sie wisse aus eigener Erfahrung, wie sehr so etwas das ganze Leben einnehmen könne. „Aber ehrlich gesagt fühlten sich deine letzten Nachrichten eher wie eine Rundmail an 200 Angestellte an als wie Nachrichten von meiner Freundin“, beschwerte sich die Sängerin und betonte: „Es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich weiß, dass deine Worte gut gemeint waren. Aber ich vermisse einfach meine lustige, etwas düstere Freundin, die ganz normal mit mir spricht. Ich weiß, dass du dich von allen Seiten angegriffen fühlst und deshalb das Bedürfnis hast, alles ausführlich zu erklären. Aber ich bin doch ich! Das hat einfach etwas Distanz zwischen uns geschaffen. Du musst dich nicht entschuldigen. Komm einfach wieder zurück.“

Währenddessen gaben sich Taylor und Travis vor Berichten zufolge rund 1.000 Gästen das Ja-Wort. Schauspieler Adam Sandler leitete die Trauungszeremonie. Auf klassische Brautjungfern und Trauzeugen verzichtete das Paar. Stattdessen standen Taylors Bruder Austin Swift und Travis‘ Bruder Jason Kelce ihnen an ihrem großen Tag zur Seite. Sowohl Taylor als auch Travis trugen maßgeschneiderte Outfits von Christian Dior sowie Schuhe von Christian Louboutin.