Musik Bloc Party erkunden in neuer Single ‚Love Bombs‘ die ‚Gefühle von Verbundenheit‘

Bloc Party - 2019 gig - No Czech, Italian, Danish and Norwegian third parties - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 11:00 Uhr

Bloc Party erkunden in neuer Single 'Love Bombs' die 'Gefühle von Verbundenheit'.

Die neue Single ‚Love Bombs‘ von Bloc Party beschäftigt sich damit, wie „Gefühle der Verbundenheit uns zu dramatischen Dingen verleiten können“.

Der Song stammt vom kommenden Album ‚Anatomy Of A Brief Romance‘, das im September über das neue Plattenlabel cOnTAGIOUS LTD erscheinen soll. Das Album wird als das bislang persönlichste Werk der Band beschrieben. Sänger Kele Okereke sagte über den von Synthesizern geprägten Song ‚Love Bombs‘: „Am Anfang einer neuen Beziehung können unsere Gefühle der Verbundenheit dazu führen, dass wir dramatische Dinge tun. ‚Love Bombs‘ klingt wie eine neu aufblühende Liebe, voller wunderschöner romantischer Gesten. Doch unter der Oberfläche schwingt ständig die Angst mit, dass diese neue Liebe – so glänzend und großartig sie auch erscheint – vielleicht doch nicht für immer bestehen wird.“ Zu den Songzeilen gehören unter anderem: „Ich möchte dich beruhigen, ich möchte dich aufwühlen, ich möchte die meiste Zeit ganz nah bei dir sein.“ Außerdem heißt es: „Ich denke darüber nach, dein Lachen zu sammeln und sicher in einem Glas aufzubewahren.“ Und: „Ich denke darüber nach, die Serviette einzurahmen, auf die du geblutet hast, und sie an meine Wand zu hängen.“

Bereits zuvor sprach Okereke mit ‚NME‘ über ‚Anatomy Of A Brief Romance‘ und verriet, dass die Band dabei mit dem „Superproduzenten Trevor Horn“ zusammengearbeitet habe. Er sagte: „Er hat einige meiner absoluten Lieblingsalben aller Zeiten produziert. Deshalb ist es unglaublich spannend zu hören, was er zu sagen hat. Er macht seit über 50 Jahren Musik und scheint wirklich alle Tricks zu kennen. Außerdem kennt er scheinbar jeden und hat zu jedem eine Geschichte zu erzählen. Im Grunde ist es ein Album über Herzschmerz.“

Über den Klang des Albums sagte Okereke: „Ich finde, an manchen Stellen klingt es ziemlich synthetisch. Zu Beginn haben wir intern oft den Begriff ‚Disco-Herzschmerz‘ verwendet. Das war unser gemeinsamer Ausgangspunkt, aber im Laufe der Zeit hat sich das Ganze zu etwas anderem entwickelt.“ Bloc Party sind dafür bekannt, ihre Songs gemeinsam zu schreiben. Okereke erklärte, dass das Ergebnis dabei „mehr ist als die Summe seiner Einzelteile“. Er fügte hinzu: „Das ist mir heute klar. Am Anfang war mir das noch nicht bewusst.“