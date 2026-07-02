Stars Katy Perry macht während Spiel mit Fans eine Gefängnis-Anspielung auf Ex Russell Brand

Katy Perry on stage Blenheim Palace - Sam MacMahon - July 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 18:00 Uhr

Katy Perry scherzte, sie hoffe, einer ihrer Ex-Freunde sei nicht im Publikum für ihren Blenheim Palace-Auftritt, weil er 'im Gefängnis' sein sollte.

Katy Perry schlug vor, ihr Ex-Mann Russell Brand solle ins Gefängnis kommen.

Die Sängerin spielte damit auf ihren Ex-Ehemann Russell Brand an, als sie während ihres Konzerts am Mittwochabend (01. Juli) in Oxfordshire im UK im Blenheim Palace ein interaktives Spiel mit ihren Fans spielte. Die Hits ‚Hot N Cold‘-Interpretin, die von Oktober 2010 an 14 Monate lang mit dem britischen Komiker verheiratet war, ließ das Publikum an einem Spiel teilnehmen, bei dem ein riesiges Tablet verschiedene Posen und Situationen vorgab. Kameras suchten anschließend passende Zuschauer aus und blendeten deren Bilder auf den großen Leinwänden ein.

Nachdem Katy die Fans zunächst aufgefordert hatte, möglichst überzeugend so zu tun, als wären sie nüchtern – wobei die Kameras auf das irische Popduo Jedward gerichtet wurden –, sollten die Besucher anschließend ihre Reaktion nachspielen, wenn sie ihrem Ex-Partner begegnen. Daraufhin scherzte sie: „Ich hoffe, mein Ex ist heute nicht hier. Er sollte im Gefängnis sitzen.“

Russell Brand wartet derzeit auf seinen Prozess wegen insgesamt sieben Anklagepunkten. Dazu gehören drei Anklagen wegen Vergewaltigung, eine wegen unsittlicher Körperverletzung sowie drei weitere Anklagen wegen sexueller Übergriffe. Der Prozess soll am 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court beginnen und voraussichtlich rund zwei Monate dauern.

An anderer Stelle der Show erschien während ihrer Darbietung ihres Hits ‚Never Really Over‘ aus dem Jahr 2020 auf einer riesigen iPhone-Nachbildung eine Reihe eingehender Anrufe.

Die Animation zeigte Anrufe von ehemaligen Partnern und Personen, mit denen ihr Beziehungen nachgesagt wurden, darunter Diplo, Initialen, die auf John Mayer hindeuteten, Russell Brand und Orlando Bloom. Außerdem erschien ihr aktueller Partner Justin Trudeau, der durch ein Herz und eine kanadische Flagge dargestellt wurde. Katy trug zudem einen Manschettenknopf mit einer kanadischen Flagge als Hommage an ihren Partner und spielte mehrfach auf ihn an, während sie erwähnte, dass an diesem Tag der Canada Day gefeiert wurde.

Die 41-jährige Sängerin begeisterte das Publikum Oxfordshire – zu dem unter anderem Prinzessin Beatrice, Blur-Bassist Alex James sowie ihre fünfjährige Tochter Daisy gehörten – mit einer spektakulären Show ihrer größten Hits. Begleitet wurde sie von Tänzern, die unter anderem als muskulöse Bodybuilder und Astronauten kostümiert waren. In ihrer Band befanden sich außerdem Figuren in Form eines Bleistifts und einer Topfpflanze. Das Bühnenbild stand ganz unter dem Motto eines Büros und umfasste neben dem riesigen Tablet und dem überdimensionalen Smartphone auch einen gewaltigen Bücherstapel sowie eine übergroße aufblasbare Wasserflasche.

In diese Wasserflasche kletterte Katy schließlich hinein und ließ sich bei Sonnenuntergang durch die Zuschauermenge tragen. Dabei lächelte und winkte sie den Fans zu, während sie durch das Publikum schwebte. Mit einem Augenzwinkern auf die historische Bedeutung des Veranstaltungsortes sagte sie: „Es ist schon lange her, dass ich im Garten von jemandem gespielt habe – und erst recht im Garten von Winston Churchill.“ Als Vorgruppen traten an diesem Abend Mimi Webb und Bea auf.