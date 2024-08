Film Bob Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ erscheint Weihnachten

Timothee Chalamet is seen on location for the Bob Dylan biopic titled - A Complete Unknown - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 12:00 Uhr

Das neue Biopic wird am ersten Weihnachtsfeiertag in den Kinos erscheinen.

Das Bob Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ wird am ersten Weihnachtsfeiertag in den Kinos erscheinen.

In dem neuen Film wird Timothée Chalamet die Musikikone Bob Dylan verkörpern.

Im Mittelpunkt des kommenden Projekts steht der umstrittene Wechsel des Singer-Songwriters zu elektrischen Instrumenten beim Newport Folk Festival im Jahr 1965. ‚A Complete Unknown‘ soll am 25. Dezember in den Kinos erscheinen. Über den 28-jährigen Schauspieler, der in dem Biopic an der Seite von Edward Norton, Elle Fanning, Boyd Holbrook und Monica Barbaro spielt, war zuvor bestätigt worden, dass er in dem Film selbst singen wird, nachdem er auch in ‚Wonka‘ von 2023 sein Gesangstalent unter Beweis stellte. Filmemacher James Mangold bestätigte, dass er mit Dylan an dem Projekt arbeitete und dass der ‚Like A Rolling Stone‘-Sänger einige persönliche Beiträge zum Drehbuch geleistet habe. Bei einem Auftritt im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast verriet der Regisseur: „Ich verbrachte mehrere wunderbar charmante Tage mit ihm, ganz allein, und ich habe mit ihm geredet. Ich habe ein Drehbuch, das er persönlich kommentierte und das ich sehr schätze. Er liebt Filme. Als ich das erste Mal mit Bob zusammensaß, war eines der ersten Dinge, die er zu mir sagte: ‚Ich liebe Cop Land‘.'“ Und obwohl der Film Dylans frühe Jahre abdeckt, betonte der ‚Logan‘-Filmemacher, dass ‚A Complete Unknown‘ strenggenommen jedoch kein Biopic über die Musikikone sei.