Stars Bob Geldof: Er verteidigt Band Aid 40

Bang Showbiz | 25.11.2024, 10:00 Uhr

Der Musiker kann die Kritik seines jüngeren Kollegen Ed Sheeran nicht verstehen.

Bob Geldof kann Ed Sheerans Kritik an ‚Band Aid 40‘ nicht verstehen.

Der 73-jährige Sänger wird abermals eine neue Version seines Weihnachtsklassikers ‚Do They Know It’s Christmas?‘ auf den Markt bringen. Das Lied, das Geldof in Zusammenarbeit mit Midge Ure erstmals 1984 veröffentlichte, soll jährlich zur Weihnachtszeit Spenden für hungernde Menschen in Afrika sammeln. In den vergangenen Jahren wurde jedoch vermehrt Kritik an dem Werk laut, da es der Meinung vieler nach vor allen Dingen ein veraltetes und vorurteilsbehaftetes Bild von Afrika und seiner Bevölkerung verbreite. Ed Sheeran war wie viele andere Promis seit 2014 mit seiner Stimme auf der Aufnahme vertreten, erklärte jetzt allerdings, dass er zukünftig nicht wieder an der Produktion teilnehmen würde.

Geldof kann die Kritik seines jüngeren Kollegen nicht verstehen, wie er im Gespräch mit dem Magazin ‚Sunday Times Culture‘ klarstellte. Seiner Meinung nach verrichte Band Aid seit langer Zeit wichtige Arbeit, die den Ärmsten der Armen zugute komme. „Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben gehalten“, beschwerte sich Geldof im Interview. „Warum sollte Band Aid aufhören, tausende Kinder zu ernähren, die für eine Mahlzeit auf uns angewiesen sind? Warum sollte man das nicht machen? Wegen eines abstrakten Arguments aus der Welt der Reichen, unabhängig seiner Legitimität? Keine abstrakte Theorie, egal wie stark sie vertreten wird, sollte von der schrecklichen, konkreten Realität in der Welt ablenken. 600 Millionen Menschen auf der Welt hungern, davon 300 Millionen in Afrika. Wir wünschten es wäre anders, aber das ist nicht so. Wir können einigen von ihnen helfen. Und das werden wir weiterhin tun.“