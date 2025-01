Stars Bob Saget: Ex-Kollegin hat „nur schöne Erinnerungen“ an verstorbenen Star

Kat Dennings Avalon 17.01.25 BangShowbiz

20.01.2025

Schauspielerin Kat Dennings erzählt, dass der ‚Full House‘-Star „sehr lieb" zu ihr war.

Kat Dennings erinnert sich mit rührenden Worten an den verstorbenen Bob Saget.

Der ‚Full House‘-Star starb im Januar 2022 im Alter von 65 Jahren, nachdem er sich in einem Hotelzimmer am Kopf gestoßen hatte. Nun äußert sich eine ehemalige Kollegin über den Schauspieler.

‚2 Broke Girls‘-Darstellerin Kat Dennings stand mit Bob für die kurzlebige TV-Sitcom ‚Raising Dad‘ vor der Kamera, die von 2001 bis 2002 ausgestrahlt wurde. „Gott segne ihn. Ich bin so traurig, dass er von uns gegangen ist“, enthüllt die 38-Jährige gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Die Schauspielerin erzählt, dass sie die Zusammenarbeit mit Bob „wunderbar“ fand. „Ich erinnere mich, dass er mich sehr beschützt hat, weil ich eine junge Schauspielerin war und er Töchter hatte. Er war also sehr lieb zu mir und sehr beschützend und sehr nett. Ich habe nur sehr, sehr schöne Erinnerungen an ihn“, betont sie.

Kürzlich meldete sich Bobs Witwe Kelly Rizzo in den sozialen Medien zu Wort, um den dritten Jahrestag seines Todes zu markieren. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie: „Immer noch so unwirklich. Der 9. Januar 2022 war mit Abstand der schlimmste Tag, den ich je erlebt habe. Der 9. Januar 2025 bietet mir Reflexion, Erinnerungen und Dankbarkeit. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voller Dankbarkeit bin für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben und für die Brillanz, die Liebe, die Freude und den Trost, den Bob in mein Leben gebracht hat.“